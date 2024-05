Telkom (TLKM) Tebar Dividen Rp17,68 Triliun, Cek Jadwalnya!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten pelat merah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menyampaikan akan membagikan dividen tunai sebesar 72% dari laba bersih atau sejumlah Rp17,68 triliun kepada pemegang sahamnya.

Berikut jadwal lengkap cum date dividen TLKM yang akan dimulai pada pekan depan.

Berdasarkan pengumuman dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), TLKM menjadwalkan cum date dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 15 Mei 2024, dengan ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 16 Mei 2024.

Lalu cum date dividen di pasar tunai pada 17 Mei 2024, dan ex dividen di pasar tunai pada 20 Mei 2024. Sementara itu, tanggal pencatatan atau recording date pada 17 Mei 2024.

Adapun, pembayaran dividen tunai TLKM dengan total Rp17,68 triliun akan dilakukan pada 6 Juni 2024.

Sebelumnya, SVP Corporate Communication dan Investor Relation TLKM Ahmad Reza mengatakan total dividen TLKM ini adalah sebesar Rp17,68 triliun dari laba bersih tahun 2023 yang sebesar Rp24,5 triliun. Dividen ini setara dengan Rp178,5 per saham.

"Pembayaran dividen untuk tahun buku 2023 akan dilaksanakan selambat-lambatnya 6 Juni 2024," kata Reza di Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Sementara itu, laba ditahan TLKM adalah sebesar 28% dari laba bersih atau Rp6,88 triliun. Dengan dividend payout ratio sebesar 72%, maka bisa dikatakan dividend payout ratio TLKM turun dibandingkan tahun lalu yang sebesar 80%.

Berdasarkan laporan keuangannya, TLKM mencatatkan pendapatan sebesar Rp149,2 triliun. Pendapatan ini meningkat 1,30% dari tahun 2022 yang senilai Rp147,3 triliun.

Laba bersih TLKM juga naik 18,34% menjadi Rp24,5 triliun di akhir tahun 2023, dari Rp20,75 triliun di akhir 2022. Meningkatnya laba bersih ini juga meningkatkan laba bersih per saham TLKM menjadi Rp247,92 per saham, dari Rp209,49 per saham.

