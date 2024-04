Astra Agro (AALI) AALI tebar Dividen Rp165 per Saham, Cek Jadwalnya

Astra Agro Lestari (AALI) tebar dividen Rp165 per saham dan menjadwalkan cum dividen pada pekan depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten sawit Grup Astra PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) menyampaikan jadwal pembagian dividennya sebesar Rp165 per saham. Cum date untuk dividen AALI dijadwalkan pada pekan ini.

Berdasarkan pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dividen AALI akan mengalami cum date pada Kamis (2/5/2024) atau pekan ini. Tanggal tersebut adalah tanggal cum date di pasar reguler dan negosiasi.

Selanjutnya, tanggal ex dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah pada Jumat (3/5/2024).

Sementara itu, cum dividen untuk pasar tunai adalah pada 6 Mei 2024, dengan tanggal ex dividen di pasar tunai pada 7 Mei 2024. Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai pada 6 Mei 2024.

Tanggal pembayaran dividen akan dilakukan AALI pada 22 Mei 2024.

AALI membagikan dividen sebesar Rp165 per saham untuk tahun buku 2023 kepada pemegang sahamnya. Total dari dividen tersebut adalah sebesar Rp317,6 miliar.

Sebagai informasi, AALI mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,05 triliun pada 2023, dengan total saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp17,02 triliun, dan total ekuitas Rp22,56 triliun.

Adapun total untuk dividen AALI untuk tahun buku 2023 adalah sebesar Rp247 per saham atau setara Rp475,3 miliar, dengan jumlah dividen interim yang telah dibagikan sebesar Rp82 per saham, dan dividen final yang akan dibagikan sebesar Rp165 per saham.

