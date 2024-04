Harga Emas Pekan Ini Berkilau Terang Akibat Israel Menyerang Iran

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas dunia naik pada Sabtu dini hari, (20/4/2024), serta mencatat kenaikan mingguan kelima berturut-turut, karena kekhawatiran akan pembalasan lebih lanjut antara Iran dan Israel memicu permintaan safe-haven dari para investor.

Harga emas di pasar spot naik 0,7% menjadi US$2,395.15 per ounce pada 13:45. ET (1745 GMT), setelah naik setinggi US$2,417.59 di awal sesi. Adapun harga emas berjangka AS ditutup 0,7% lebih tinggi pada US$2,413.8.

Kenaikan harga emas disebabkan oleh situasi ledakan di sebuah kota di Iran yang digambarkan oleh sumber sebagai serangan Israel. Akan tetapi pemerintah Iran mengecilkan insiden tersebut dan mengindikasikan bahwa pihaknya tidak memiliki rencana untuk melakukan pembalasan.

“Situasi eskalasi dan de-eskalasi di Timur Tengah telah menguasai pasar. Jika situasinya menurun, maka emas akan mundur atau berkonsolidasi seiring berkurangnya pembelian safe-haven,” kata David Meger, direktur logam. diperdagangkan di High Ridge Futures dikutip dari Reuters.

Namun, dalam jangka panjang, tren naik yang lebih tinggi pada emas akan terus berlanjut karena Federal Reserve (The Fed) mungkin tidak menurunkan suku bunga secepat yang diperkirakan pasar.

Para pejabat The Fed telah sepakat mengenai gagasan bahwa tidak ada urgensi untuk menurunkan suku bunga. Pasar saat ini melihat peluang sekitar 67% penurunan suku bunga pada bulan September.

Kenaikan suku bunga mengurangi daya tarik untuk memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.

Emas, yang telah mencatatkan kenaikan kuat tahun ini, akan naik lebih lanjut karena prospek permintaan Tiongkok yang kuat dan ketidakpastian makro, kata lembaga penelitian yang didukung pemerintah Tiongkok, Antaike.

Sementara itu, HSBC menurunkan perkiraan harga rata-rata tahun 2024 untuk platinum menjadi $1.055 per ounce dari $1.105 dan paladium menjadi $1.095 per ounce dari $1.138.

“Ciri khas pasar paladium dan platinum adalah lemahnya harga di tengah defisit yang besar,” tambahnya.

Platinum spot turun 0,4% menjadi $931,22, dan paladium turun 0,6% menjadi $1,016,91. Kedua logam tersebut mencatat penurunan mingguan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel