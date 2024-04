IHSG Ditutup Menguat ke 7.286 Jelang Libur Lebaran, Saham BBRI, BBCA, BREN Paling Laris

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik menuju level 7.286 pada penutupan perdagangan hari ini, Jumat (5/4/2024), jelang libur Hari Raya Lebaran Idulfitri 1445 H. Saham BBRI, BBCA dan BREN terpantau paling laris diborong investor sore ini.

Data RTI Business menunjukkan IHSG menguat sebesar 0,45% atau 32,48 poin, mencapai 7.286,88 hingga penutupan perdagangan. Rentang pergerakan IHSG sore ini berada di antara 7.239 hingga 7.298.

Total perdagangan saham mencapai 16,15 miliar dengan nilai transaksi mencapai Rp11,82 triliun dan frekuensi sebanyak 811.285 kali. Tercatat 261 saham menguat, 301 saham melemah, dan 220 saham stagnan. Kapitalisasi pasar mencapai Rp11.922 triliun.

Dalam jajaran saham berkapitalisasi pasar jumbo atau big cap, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) terpantau paling laris hari ini dengan nilai transaksi mencapai Rp1 triliun. Adapun, saham BBRI terpantau melemah 0,88% ke level Rp5.650 per saham.

Diposisi ke-2 saham paling laris ada PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dengan nilai transaksi mencapai Rp694,6 miliar. Saham BBCA juga terpantau melemah 0,25% menuju Rp9.825 per saham. Sementara PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) milik konglomerat Prajogo Pangestu menempati posisi ke-3 saham terlaris dengan nilai transaksi Rp439,8 miliar. Saham BREN melejit 17,87% ke posisi Rp6.925 per saham.

Saham milik Prajogo Pangestu lainnnya yang juga parkir di zona hijau hari ini ada PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) yang naik 8,94% ke level harga Rp5.425 per saham.

Sementara itu, PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) naik 1,13% menjadi Rp8.950, sedangkan saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) stagnan turun 0,58% ke posisi Rp3.430 per saham.

Dalam jajaran saham top losers, PT Venteny Fortuna International Tbk. (VTNY) memimpin dengan penurunan 12,15% ke posisi Rp188 per saham, diikuti oleh PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. (AEGS) yang anjlok 10% ke level Rp72 per saham.

Sementara itu, saham yang melonjak tinggi dan masuk daftar top gainers di antaranya adalah PT Saranacentral Bajatama Tbk. (BAJA) dengan kenaikan 34,52% ke Rp172 per saham. Diikuti saham PT Citra Nusantara Gemilang Tbk. (CGAS) yang meroket 34,38% ke posisi Rp172 per saham.

Sebelumnya, Tim Analis Phintraco Sekuritas mengatakan IHSG berpotensi tutup gap ke 7.250-7.280 di Jumat. IHSG membentuk pola bullish sandwich berdasarkan rebound Kamis. Bersamaan dengan rebound tersebut, Stochastic RSI membentuk golden cross pada oversold area.

“Dengan demikian, IHSG berpotensi tutup gap ke 7.250-7.280 di Jumat [5/4/2024],” kata Tim Analis Phintraco Sekuritas dalam risetnya.

Adapun, sentimen dari eksternal yaitu pasar merespon hasil ECB Monetary Policy Meeting Accounts. Dengan realisasi inflasi Euro Area yang berada di bawah ekspektasi di Maret 2024, ECB diyakini mulai melunak terkait pandangannya terhadap arah kebijakan moneter di 2024.

Masih dari eksternal, pasar juga diperkirakan merespons data sektor tenaga kerja AS yang diperkirakan juga mempengaruhi arah kebijakan the Fed. Survey CME FedWatch Tools menunjukan penurunan peluang pemangkasan suku bunga acuan the Fed ke 55,8% di FOMC Juni 2024.

Sementara itu, di dalam negeri, kondisi ini tampaknya masih akan menekan nilai tukar rupiah untuk beberapa waktu ke depan yang diharapkan bisa diredam dengan intervensi pemerintah ke pasar keuangan Indonesia.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

