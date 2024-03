Beda Arah Pandangan Para Sekuritas di Saham GOTO, Cek Analisanya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) tercatat ditutup melesat hingga 17,46% ke level Rp74 pada perdagangan hari ini, Rabu (6/3/2024). Analis merekomendasikan untuk melakukan beli terhadap saham GOTO yang terdiskon selama beberapa waktu ini.

Analis Bahana Sekuritas Robert Sebastian dan Satria Sambijantoro dalam risetnya menjelaskan terdapat pertanyaan dari para investor dan institusi lokal mengenai penjualan saham GOTO baru-baru ini karena harganya yang anjlok sebesar 28,4% sejak Februari.

Menurut Bahana Sekuritas, penjualan agresif investor asing dipicu oleh salah satu pemegang saham terbesar GOTO, yakni Alibaba melalui Taobao China Holding Limited. Selain itu, terdapat sentimen negatif dari berakhirnya periode lock up saham Seri B GOTO yang mempunyai multiple voting shares (MVS), serta kemungkinan penjualan saham Seri A yang dimiliki manajemen di masa lalu.

Sementara itu, spekulasi mengenai merger GOTO dan Grab juga diperkirakan mempengaruhi sentimen terhadap saham GOTO.

"Namun, kami tetap memiliki pandangan positif terhadap GOTO meskipun ada tantangan ini," tulis Bahana Sekuritas.

Menurut Bahana Sekuritas, hasil keuangan yang kuat dari Grab dan Sea Ltd. tidak secara langsung menunjukkan penurunan pangsa pasar bagi GOTO. Sebaliknya, hal tersebut menandakan kemungkinan pemulihan dalam industri teknologi global, termasuk di Indonesia, saat pelanggan mulai menggunakan kembali layanan on demand service (ODS) dan e-commerce setelah periode pandemi Covid-19.

Adapun Bahana Sekuritas merekomendasikan beli terhadap saham GOTO, dengan target harga sebesar Rp90 per saham.

Selain Bahana Sekuritas, beberapa sekuritas juga memperbarui rekomendasinya terhadap saham GOTO. Morgan Stanley misalnya memberikan rekomendasi in line atau hold, dengan target price Rp83.

Lalu Sucor Sekuritas merekomendasikan hold dengan target price Rp68 per saham, dan Ciptadana Sekuritas dengan rekomendasi hold dengan target yang cukup tinggi, yakni di Rp150 per saham. Adapun rekomendasi TP tertinggi terhadap saham GOTO diberikan oleh Citi dengan TP Rp195 per saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

