Saham-Saham di Bawah Rp10 Cuan Banyak saat IHSG Melemah

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah saham di bawah Rp10 melonjak dan masuk daftar top gainers saat IHSG melemah hari ini, Kamis (29/2/2024).

Selain itu, beberapa saham seperti PT Kedaung Indah Can Tbk.(KICI) hingga entitas Grup Tower Bersama PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. (GOLD) berada pada posisi atas top gainers.

Pada perdagangan hari ini, IHSG kembali melemah setelah sempat rebound kemarin. IHSG ditutup melemah tipis 0,17% atau 12,52 poin ke level 7.316,111. IHSG bergerak pada kisaran 7.289,342-7.337,923 sepanjang perdagangan hari ini.

Per hari ini tercatat ada sebanyak 239 saham yang menguat, 292 saham melemah, dan 232 saham lainnya berada pada kondisi stagnan. Kapitalisisasi pasar mencapai 11.724,181 triliun.

Menurut data Bloomberg, ada beberapa saham yang mengalami kenaikan pada hari ini dan masuk ke dalam top 10 gainers.

Posisi pertama ada saham PT Kedaung Indah Can Tbk. (KICI) yang berhasil naik 34,62% ke posisi Rp210 per saham. Berikutnya ada saham PT Modern Internasional Tbk. (MDRN) yang naik 25,00% ke posisi Rp5 per saham.

Di posisi ketiga ada saham PT Totalindo Eka Persada Tbk. (TOPS) yang mulai Kembali naik 25,00% ke posisi Rp5 per saham. Selanjutnya ada saham PT Satria Mega Kencana Tbk. (SOTS) yang naik 19,44% ke posisi Rp258 per saham.

Di posisi berikutnya ada saham dari emiten Grup Tower Bersama, PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk.(GOLD) yang naik 17,27% ke posisi Rp326 per saham. Posisi selanjutnya saham PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk. (SMLE) yang naik 15,69% ke posisi Rp236 per saham.

Di posisi ketujuh ada saham dari PT Venteny Fortuna International Tbk. (VTNY) yang berhasil naik 14.67% ke posisi Rp172 per saham. Di posisi berikutnya ada saham PT Leyand International Tbk. (LAPD) yang naik 14.29% ke posisi Rp8 per saham.

Posisi top gainers selanjutnya dihuni oleh saham PT Meta Epsi Tbk. (MTPS) yang naik 14,29% ke posisi Rp8 per saham. Posisi terakhir ada saham dari PT Sumber Sinergi Makmur Tbk. (IOTF) yang juga berhasil naik 11.57% ke posisi Rp270 per saham. (Fasya Kalak Muhammad)

Daftar 10 Saham Top Gainers Hari Ini, Kamis (29/2/2024)

KICI: Rp210 (34.62%) MDRN: Rp5 (25.00%) TOPS: Rp5 (25.00%) SOTS: Rp258 (19.44%) GOLD: Rp326 (17.27%) SMLE: Rp236 (15.69%) VTNY: Rp172 (14.67%) LAPD: Rp8 (14.29%) MTPS: Rp8 (14.29%) IOTF: Rp270 (11.57%)

