Harga Minyak Anjlok Terimbas Sentimen Suku Bunga The Fed

Sejumlah penyebab harga minyak turun hingga 7 persen sepekan, dari data ekonomi AS, China, hingga meredanya ketegangan di Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak turun sekitar 2 persen pada akhir perdagangan Jumat (2/2/2024) dan membukukan kerugian mingguan setelah data pekerjaan AS menyusutkan kemungkinan penurunan suku bunga di AS, negara dengan perekonomian terbesar di dunia.

Hal tersebut dapat mengurangi permintaan minyak mentah. Ditambah lagi, melemahnya pertumbuhan ekonomi China dan kemungkinan meredanya ketegangan di Timur Tengah juga menurunkan harga.

Mengutip data Bloomberg, harga minyak mentah berjangka Brent ditutup pada US$77,33 per barel, turun 1,37 poin, atau 1,74 persen. Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS menetap pada US$72,28 per barel, turun 1,54 poin, atau 2,09 persen.

Kedua tolok ukur tersebut kehilangan sekitar 7 persen pada pekan ini.

Tingkat suku bunga yang tinggi, yang cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi dan permintaan minyak, di negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan zona euro tampaknya akan bertahan dalam jangka pendek.

Data pada Jumat menunjukkan pengusaha AS menambah lebih banyak lapangan pekerjaan pada bulan Januari dibandingkan perkiraan, sehingga mengurangi kemungkinan penurunan suku bunga Federal Reserve dalam jangka pendek. Akibatnya, dolar AS melonjak terhadap semua mata uang utama.

"Harga-harga bergerak sedikit berubah sebelum laporan ini diterbitkan, namun penurunan besar dalam penciptaan lapangan kerja mendorong kemungkinan penurunan suku bunga," kata Matt Smith, analis di Kpler, dilansir Reuters, Sabtu (3/2/2024).

Selain itu, Bob Yawger, analis dari Mizuho menyebutkan, yang juga menjaga harga minyak tetap rendah adalah pemadaman listrik di BP, pembukaan kilang minyak baru dengan kapasitas 435.000 barel per hari di Whiting, Indiana, menyusul pemadaman listrik yang mengganggu operasi pada Kamis (1/2/2024).

Listrik di kilang telah pulih pada tengah hari pada Jumat, namun sumber mengatakan BP belum menetapkan tanggal untuk memulai kembali pabrik tersebut.

Jumlah Rig Stabil

Perusahaan jasa energi Baker Hughes, membuka tab baru, mengatakan jumlah rig minyak AS, yang merupakan indikator awal pasokan di masa depan, tetap stabil di 499 pekan ini.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS menyebutkan manajer keuangan menaikkan posisi gabungan minyak berjangka dan opsi di New York dan London sebanyak 18.082 kontrak menjadi 117.226 kontrak dalam sepekan hingga 30 Januari.

Di seberang Atlantik, pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa juga menyatakan masih terlalu dini untuk menurunkan suku bunga di zona euro.

Kekhawatiran terhadap pemulihan ekonomi China masih terus berlanjut, dan Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi China akan melambat menjadi 4,6 persen pada 2024 dan terus menurun dalam jangka menengah menjadi sekitar 3,5 persen pada 2028.

Kerugian mingguan harga minyak sudah terjadi setelah laporan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, yang menyebabkan harga turun lebih dari 2 persen pada Kamis.

Para mediator sedang menunggu tanggapan dari Hamas terhadap proposal yang disusun pekan lalu dengan kepala mata-mata Israel dan AS dan disahkan oleh Mesir dan Qatar untuk perpanjangan gencatan senjata pertama dalam perang tersebut.

Gencatan senjata sementara ini dapat mengurangi risiko politik yang membayangi jalur pelayaran Teluk dan Laut Merah, yang merupakan kunci bagi aliran energi global.

Pada hari Kamis, sumber mengatakan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya yang dipimpin oleh Rusia, yang dikenal sebagai OPEC+, telah mempertahankan kebijakan produksinya tidak berubah.

Kelompok tersebut akan memutuskan pada Maret apakah akan memperpanjang pengurangan produksi minyak sukarela yang berlaku pada kuartal pertama, kata sumber tersebut.

OPEC+ merencanakan pengurangan produksi sebesar 2,2 juta barel per hari untuk kuartal pertama, seperti yang diumumkan pada bulan November.

