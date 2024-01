Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 19 Januari 2024

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berisiko melemah akhir pekan ini, Jumat (19/1/2023), terimbas ketidakpastian The Fed soal penurunan suku bunga.

Smallest Font Largest Font

Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi akan berfluktuasi namun ditutup melemah di rentang Rp15.600- Rp15.670 pada perdagangan akhir pekan hari ini, Jumat (19/1/2023) seiring dengan ketidakpastian The Fed memutuskan naik atau turunnya suku bunga acuan.

Pada perdagangan Kamis (18/1/2024) rupiah ditutup menguat 0,12% atau 19,5 poin ke level Rp15.623 per dolar AS. Di saat bersamaan indeks dolar AS terpantau melemah 0,10% ke posisi Rp103,35.

Mayoritas mata uang kawasan Asia juga terpantau menguat terhadap dolar AS. Misalnya, dolar Singapura naik 0,05%, yen Jepang naik 0,20%, dolar Hongkong menguat 0,02%, dan dolar Taiwan menguat 0,12%.

Selanjutnya, won Korea melesat 0,41%, peso Filipina naik 0,12%, dan baht Thailand menguat 0,01%. Sedangkan yuan China dan ringgit Malaysia melemah tipis masing-masing 0,01%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, ketidakpastian mengenai kapan The Fed akan mulai menurunkan suku bunga telah membantu dolar pulih pada tahun ini setelah terpukul keras pada akhir tahun 2023, karena sikap dovish The Fed pada pertemuan FOMC Desember 2023.

"Ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga di Maret 2024 telah berkurang menjadi peluang 62,2% dibandingkan perkiraan 76,9% di sesi sebelumnya, menurut FedWatch Tool dari CME," ujar Ibrahim dalam riset dikutip Jumat (19/1/2024).

Selain itu, inflasi harga konsumen Inggris naik untuk pertama kalinya dalam 10 bulan pada Desember 2023, meningkat menjadi 4% secara tahunan dari level terendah dalam lebih dari dua tahun sebesar 3,9% pada November 2023. Hal ini mengakibatkan para pelaku pasar mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga Bank of England dalam beberapa bulan mendatang.

Adapun, pernyataan hawkish dari sejumlah pejabat Bank Sentral Eropa mengenai perlunya menyelesaikan tugas mengendalikan inflasi. Inflasi konsumen Eropa diperkirakan akan terkonfirmasi pada sesi ini dengan kenaikan menjadi 2,9% pada Desember 2023, dari 2,4% pada bulan sebelumnya, membalikkan penurunan enam bulan berturut-turut.

Sedangkan di Asia, ekonomi China tumbuh sedikit lebih rendah dari perkiraan pada kuartal IV/2023, dan hampir tidak melampaui perkiraan pemerintah sebesar 5% untuk pertumbuhan pada tahun 2023.

Dari dalam negeri, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Januari 2024 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada tingkat 6%. Dengan mempertimbangkan volatilitas pasar keuangan global yang masih berlangsung.

Menurut Ibrahim, ada sejumlah kriteria bagi BI untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga. Pertama, seberapa cepat penguatan nilai tukar rupiah. Kedua, tetap terkendalinya inflasi, khususnya inflasi inti dan inflasi pangan. Ketiga, perkembangan dukungan kredit dalam pembiayaan ekonomi yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Indonesia berhasil mencapai surplus sebesar US$3,3 miliar di Desember 2023, meningkat dari US$2,4 miliar di bulan sebelumnya. Berlanjutnya surplus perdagangan ini berhasil mendukung cadangan devisa yang mencapai US$146,4 miliar di akhir tahun 2023, meningkat dari US$137,2 miliar di tahun 2022.

"Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah diprediksi fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp15.600- Rp15.670," pungkasnya.