Harga Emas Meredup Kena Tackle Data Inflasi dan Dolar AS yang Naik

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas turun ke level terendah satu bulan karena dolar AS menguat setelah data inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan pada hari Jumat dini hari, (12/1/2024).

Pernyataan hawkish dari pejabat Federal Reserve ikut memicu kekhawatiran bahwa suku bunga yang lebih tinggi tidak akan berubah setelah bulan Maret.

Harga emas di pasar spot turun 0,1% menjadi US$2,024.99 per ons, pada pukul 14:30. ET (1930 GMT), setelah naik sebanyak 0,8% sebelum data tersebut. Emas berjangka AS ditutup 0,4% lebih rendah pada US$2019,20.

Indeks dolar (.DXY) memperpanjang kenaikan setelah data menunjukkan harga konsumen AS naik lebih dari perkiraan pada bulan Desember, yang dapat menunda penurunan suku bunga AS yang sangat diantisipasi pada bulan Maret.

Presiden Fed Cleveland Loretta Mester mengatakan kemungkinan terlalu dini bagi bank sentral untuk memangkas suku bunga kebijakannya pada bulan Maret, sementara Ketua Fed Richmond Tom Barkin mengatakan kenaikan inflasi terlalu terfokus pada barang.

"Kami sedikit lebih maju," kata Phillip Streible, kepala strategi pasar Blue Line Futures di Chicago, menambahkan bahwa komentar hawkish menimbulkan pertanyaan mengenai waktu dan jumlah penurunan suku bunga yang diantisipasi pasar tahun ini.

Menurut alat CME Fedwatch, para pedagang melihat kemungkinan 67% penurunan suku bunga pada bulan Maret, dibandingkan dengan peluang 71% yang terlihat sebelum laporan tersebut. Suku bunga yang lebih tinggi meredupkan daya tarik emas, yang tidak memberikan bunga.

“Ada banyak hype di balik bitcoin, sehingga orang cenderung berpindah dari kelas aset yang berbeda dan itu juga mungkin menjadi penyebab penjualan pada tingkat tertentu,” tambah Streible.

Perhatian akan beralih ke indeks harga produsen (PPI) AS yang akan dirilis pada hari Jumat.

“Emas enggan turun dan (pasar) berharap PPI akan menunjukkan hasil yang lebih lemah besok,” kata Tai Wong, analis logam independen yang berbasis di New York.

