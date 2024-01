Harga Emas Hari Ini, Kamis 11 Januari 2024, Jelang Rilis Data Inflasi AS

Harga emas global berpeluang menguat pada perdagangan hari ini, Kamis (11/1/2024) jelang rilis data inflasi AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas global berpeluang menguat pada perdagangan hari ini, Kamis (11/1/2023), menjelang pengumuman data inflasi AS yang akan dirilis malam hari nanti.

Pada penutupan perdagangan Rabu (10/1/2023), harga emas di pasar spot turun 0,4% menjadi US$2,021.39 per ounce. Sementara emas berjangka AS ditutup 0,3% lebih rendah pada level US$2027,8.

Tim Analis Monex Investindo Futures mengakatan, pergerakan emas tersebut mengindikasikan pelaku pasar menanti rilis data inflasi Amerika Serikat (AS) malam ini. Data tersebut bisa mempengaruhi ekspektasi pemangkasan suku bunga bank sentral AS (The Fed).

Seperti diketahui pelaku pasar melihat The Fed bisa memangkas suku bunga hingga 150 basis poin pada tahun ini dan 25 basis poin pertama akan dilakukan pada Maret.

"Rilis data inflasi (consumer price index/CPI) nanti malam bisa menguatkan ekspektasi tersebut atau justru melunturkannya. Semua tergantung apakah inflasi kembali menurun atau justru rebound seperti yang terjadi di Eropa," papar Monex dalam riset hariannya.

Berdasarkan perangkat FedWatch, pelaku pasar saat ini melihat probabilitas pemangkasan suku bunga pada Maret sebesar 64%, naik dari kemarin di bawah 60%. Berkaca dari itu perdagangan sesi Asia Kamis (11/1/2024), emas masih akan mendapat sentimen positif, apalagi melihat dolar AS yang tertekan kemarin. Indeks dolar AS tercatat turun 163 poin ke 102,359.

Sementara itu, Ahli strategi pasar senior di RJO Futures Bob Haberkorn menegaskan data inflasi yang lebih rendah dari perkiraan akan memberi The Fed lebih banyak alasan untuk menurunkan suku bunga tahun ini, yang akan mendorong harga emas lebih tinggi.

Data inflasi konsumen AS akan dirilis pada hari Kamis. Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan inflasi tahun-ke-tahun sebesar 3,2% pada bulan Desember, tetapi berpendapat bahwa inflasi inti kemungkinan akan turun menjadi 3,8%, terendah sejak pertengahan tahun 2021.

Laporan Federal Reserve New York mengungkapkan bahwa konsumen memperkirakan penurunan inflasi, sedangkan Gubernur Fed Michelle Bowman pada hari Senin menyatakan bahwa kebijakan moneter bank sentral AS tampaknya "cukup membatasi".

Imbal hasil Treasury AS tenor 10-tahun meningkat, mengurangi daya tarik emas batangan. Suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya peluang berinvestasi pada emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

“Jika pasar harus melemahkan pertaruhan penurunan suku bunga pada bulan Maret, harga emas spot mungkin akan kembali melemah dalam waktu singkat di domain di bawah US$2.000,” kata Han Tan, kepala analis pasar di Exinity Group sebagaimana dikutip Reuters.

"Tetap saja, kenaikan harga emas batangan tidak akan memiliki keraguan untuk memulihkan harga emas kembali di atas angka psikologis yang penting setelah pasar mendapatkan pemahaman yang lebih kuat mengenai poros kebijakan The Fed," tambahnya.

Sebagai informasi, Indeks dolar (.DXY) turun sekitar 0,2%, membuat emas batangan yang dihargakan dalam greenback lebih terjangkau bagi pembeli yang memegang mata uang lainnya.

Di logam lain, harga perak di pasar spot turun 0,3% menjadi US$22,91 per ounce, mencatat penurunan sesi ketiga berturut-turut.

Sementara harga platinum turun 1,3% ke level terendah hampir satu bulan di US$917,55, adapun harga paladium naik 1,8% menjadi US$995,69, menghentikan penurunan beruntun 11 sesi.