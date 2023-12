PGN (PGAS) dan Surge (WIFI) Kasih Paket Bundling Jaringan Gas-Internet

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN dan PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau SURGE memberikan paket bundling layanan jaringan gas dan internet kepada pelanggan.

PGN secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman terkait Kerja Sama Pengembangan Jaringan Pipa Gas dan Penyediaan Layanan Information and Communication of Technology (ICT) untuk Sektor Rumah Tangga dan Komersial. Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dan Presiden Direktur SURGE Yune Marketatmo pada Senin (18/12/2023).

Kerjasama ini akan menargetkan 2,4 juta rumah tangga di Pulau Jawa melalui penyediaan infrastruktur internet bagi PGN, dimana PGN akan memberikan layanan bundling jaringan gas dan internet dengan harga yang terjangkau ke rumah tangga. Dengan kerja sama ini diharapkan akan mempercepat penetrasi serta distribusi jaringan gas beserta internet yang lebih merata.

Pada tahun 2023 telah terdapat 835.000 sambungan jaringan gas rumah tangga dan Pemerintah telah menetapkan target pengembangan jaringan gas rumah tangga pada tahun 2024 sebanyak 2,4 juta sambungan.

Salah satu upaya yang dilakukan ialah melibatkan Surge dalam memberikan daya tarik untuk percepatan pengembangan jaringan gas rumah tangga yang memberikan nilai tambah kepada rumah tangga melalui layanan internet yang terjangkau.

“Kerja sama ini menjadi bagian dari solusi PGN yang terjangkau dan modern dalam memanfaatkan gas bumi sebagai energi sehari-hari. Gas bumi atau Gaskita yang disalurkan ke rumah-rumah pelanggan yang tersedia 24 jam akan dilengkapi dengan layanan tambahan internet yang bermanfaat bagi pelanggan,” papar Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari, dalam siaran pers.

Paket bundling jargas dan internet juga diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar gas bumi, khususnya rumah tangga. Melalui jargas, PGN ingin gas bumi sebagai energi bersih dimanfaatkan oleh rumah tangga lebih luas lagi.

“Penambahan paket internet, diharapkan semakin meningkatkan minat masyarakat untuk beralih menggunakan gas bumi,” ujar Rosa.

Presiden Direktur SURGE Yune Marketatmo mengatakan pihaknya menyambut baik kolaborasi antara PGN dan SURGE, dimana perseroan menyediakan infrastruktur ICT bagi PGN dalam mengembangkan layanan bundling antara layanan gas dan internet yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Kami terus mendukung upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam percepatan penyediaan jaringan gas rumah tangga yang menjangkau 2,4 juta rumah tangga dan juga memberikan nilai tambah yang tinggi melalui peningkatan konektivitas yang handal dan terjangkau yang akan berkontribusi pada peningkatan ekonomi digital Indonesia,” ujarnya.

Kerja sama PGN dan SURGE akan bernilai penting untuk mendukung pemerintah dalam mendorong pemanfaatan gas bumi melalui jargas di dalam negeri. Manfaat program jargas dapat membantu mengurangi impor LPG sebesar 83,5 juta Kg per tahun dan menghemat biaya subsidi energi pemerintah sebesar Rp474 miliar per tahun dengan perhitungan per jumlah pelanggan jargas eksisting.

Manfaat pengurangan impor LPG dan biaya subsidi energi akan semakin besar seiring dengan bertambahnya jumlah sambungan rumah tangga.

