Wall Street Tergelincir, Data Payroll AS di Bawah Ekspektasi

Bisnis.com, JAKARTA – Wall Street tergelincir sekalipun data ekonomi mempertahankan ekspektasi bahwa Federal Reserve memiliki kelonggaran untuk menurunkan suku bunga tahun depan.

S&P 500 merosot, melepaskan kenaikan sebelumnya, karena penurunan tajam pada saham-saham energi (.SPNY) melebihi kenaikan pada saham-saham utilitas (.SPLRCU) dan industri (.SPLRCI).

Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 70,13 poin, atau 0,19%, menjadi 36.054,43, S&P 500 (.SPX) kehilangan 17,84 poin, atau 0,39%, menjadi 4.549,34 dan Nasdaq Composite (.IXIC) kehilangan 83,20 poin, atau 0,58% menjadi 14.146,71.

Melemahnya data ekonomi dan komentar baru-baru ini dari pejabat Federal Reserve, termasuk Ketua Jerome Powell, telah meningkatkan ekspektasi bahwa bank sentral AS telah mengakhiri siklus kenaikan suku bunga dan akan mulai menurunkan suku bunga pada bulan Maret.

Ekspektasi penurunan suku bunga AS setidaknya 25 basis poin (bps) pada bulan Maret adalah sekitar 60%, menurut FedWatch Tool CME, naik dari sedikit lebih dari 50% pada minggu lalu. Pertemuan kebijakan The Fed berikutnya akan diadakan pada 12-13 Desember.

Selain The Fed, ekspektasi terhadap penurunan suku bunga juga meningkat di negara-negara global lainnya, dengan pasar saat ini memperkirakan peluang penurunan suku bunga sebesar 70% oleh Bank Sentral Eropa (ECB) pada bulan Maret.

Namun, Bank of Canada pada hari Rabu mempertahankan suku bunga acuan semalam sebesar 5% dan membiarkan kemungkinan kenaikan lagi, dengan mengatakan pihaknya masih khawatir terhadap inflasi sambil mengakui perlambatan ekonomi dan pelonggaran harga secara umum.

Laporan Ketenagakerjaan Nasional AS (ADP) menunjukkan pada hari Rabu bahwa data penggajian (payroll) swasta AS naik sebanyak 103.000 pekerjaan pada bulan lalu, di bawah perkiraan para ekonom yang disurvei oleh Reuters sebesar 130.000. Data untuk bulan Oktober direvisi lebih rendah untuk menunjukkan penambahan 106.000 pekerjaan, bukan 113.000 seperti yang dilaporkan sebelumnya.

Data lain menunjukkan produktivitas pekerja AS tumbuh lebih cepat dari perkiraan awal pada kuartal ketiga, sehingga memberikan tekanan lebih besar pada biaya tenaga kerja, yang dapat berkontribusi terhadap penurunan inflasi jika tren tersebut tetap berlanjut.

“Saat ini, hal ini konsisten dengan keseluruhan pertumbuhan lapangan kerja yang melemah, dan sejauh ini hal tersebut tidak menjadi masalah karena perekonomian masih berjalan dengan baik,” kata Bill Merz, kepala penelitian pasar modal di U.S. Bank Wealth Management di Minneapolis.

“Yang mengkhawatirkan adalah jika tren ini bertahan terlalu lama dan mengakibatkan hilangnya lapangan kerja dalam jumlah besar.”

Laporan ADP adalah yang terbaru dari serangkaian data minggu ini mengenai pasar tenaga kerja AS, yang berpuncak pada hari Jumat dengan laporan gaji pemerintah. Namun, ADP secara historis bukanlah alat prediksi data pemerintah yang dapat diandalkan. Pada hari Selasa, laporan lowongan pekerjaan turun ke level terendah sejak awal tahun 2021, sementara ukuran aktivitas terpisah menunjukkan sektor jasa AS meningkat, meskipun pesanan baru tidak berubah.

Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun AS turun 5 basis poin menjadi 4,119% setelah mencapai level terendah baru dalam tiga bulan di 4,106%, menunjukkan pasar obligasi mengantisipasi laporan pekerjaan yang lemah pada hari Jumat.

Imbal hasil Treasury AS tenor dua tahun, yang biasanya bergerak sesuai ekspektasi suku bunga, naik 3 basis poin menjadi 4,603%.

Indeks dolar naik 0,21% pada 104,17 setelah sebelumnya mencapai level tertinggi dua minggu di 104,23 sementara euro turun 0,31% menjadi $1,0762.

Minyak mentah berjangka Brent anjlok 3,76% menjadi $74,30 per barel, sementara minyak mentah AS menetap di $69,38, turun 4,07% hari ini setelah jatuh ke level terendah sejak Juni, karena kenaikan persediaan bensin AS yang lebih besar dari perkiraan memperburuk kekhawatiran terhadap permintaan bahan bakar.

