Kilau Harga Emas Berpotensi Terus Menguat berkat Melandainya Inflasi AS

Harga emas mengalami penguatan berkat pelambatan inflasi AS pada Oktober. Analis melihat kilau logam mulia masih akan terus bersinar.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas mengalami penguatan berkat pelambatan inflasi AS pada Oktober. Analis melihat kilau logam mulia masih akan terus bersinar dalam beberapa waktu ke depan.

Berdasarkan data Bloomberg, harga emas spot menguat 0,29% ke level US$1.970 per troy ons. Analis Deu Calion Futures (DCFX) Andrew Fischer menyebutkan, kenaikan harga emas dipicu oleh data inflasi konsumen AS yang dirilis pada Oktober 2023.

Data menunjukkan inflasi AS yang melandai ke 3,2% secara tahunan atau year-on-year (YoY), lebih rendah dibandingkan bulan September, sebesar 3,7% (YoY). Bahkan, angka tersebut masih di bawah ekspektasi pasar yang sebesar 3,3%.

“Berita inflasi AS yang dirilis menjadi pemicu utama penguatan emas. Dalam situasi di mana inflasi AS melandai, pergerakan emas cenderung menguat, sementara nilai Dolar AS cenderung melemah. Selain itu, bahwa kondisi ini akan berlanjut, dan hari ini dapat menjadi sambungan dari tren penguatan yang telah terlihat.” kata Fischer.

Data secara bulanan menunjukkan, inflasi AS stagnan dan mencapai 0%. Sedangkan inflasi inti yang tidak termasuk makanan dan energi turun 4% (YoY) dibandingkan bulan September sebesar 4,1%.

Penurunan tersebut pun disambut baik oleh para pelaku pasar global, karena dengan begitu bank sentral AS (The Fed) kemungkinan akan melonggarkan kebijakan moneternya lebih cepat dari yang diantisipasi sebelumnya.

Bahkan, para pelaku pasar memperkirakan The Fed akan mulai memangkas suku bunga pada Mei 2024. CME FedWatch tool mencerminkan peluang 100% bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga di level yang sama pada Desember, atau meningkat dari 86% sebelum laporan inflasi.

Reaksi pasar terhadap data inflasi AS terlihat dari indeks dolar yang turun ke 104,08 pada perdagangan Selasa (14/11/2023). Angka tersebut merupakan level terendah sejak 31 Agustus 2023. Imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun pun melemah 4,45%, level terendah sejak 22 September 2023.

Di sisi lain, Shutdown Government AS tengah menjadi sorotan. Dampak dari ketidakpastian tersebut, menurut Fischer akan mendorong pergerakan emas ke arah positif. Ketidakpastian politik dan ekonomi cenderung membuat investor mencari perlindungan dalam aset yang lebih aman, seperti emas.

Tidak hanya itu, konflik Timur Tengah dan faktor geopolitiknya juga secara historis mendorong kenaikan harga emas. Fischer memprediksi bahwa hal itu akan memberikan dorongan yang positif juga bagi logam mulia.

Fischer melihat, secara keseluruhan, perubahan tren yang signifikan dalam pergerakan emas (XAUUSD). prospek kenaikan harga emas semakin mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan. Investor dapat melihat peluang untuk beralih ke emas sebagai bentuk perlindungan dan potensi keuntungan. (Daffa Naufal Ramadhan)

