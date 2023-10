IHSG Turun Tipis Tertekan BBRI-BMRI, Saham BBCA, MEDC, AMAN Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Kamis (26/10/2023). Saham BMRI dan BBRI melemah, sedangkan saham BBCA naik.

IHSG turun 0,12% atau 7,86 poin menjadi 6.826,52 pada pukul 09.00. IHSG bergerak di rentang 6.824-6.838 pagi ini.

Terpantau 154 saham naik, 104 saham melemah, dan 232 saham stagnan. Di deretan saham terlaris, BMRI turun 0,85%, BBCA naik 0,56%, BBRI turun 0,48%, META turun 2,40%, dan MEDC naik 2,15%.

Saham NELY, AMAN, BOBA, SULI, DEWI menjadi top gainers, masing-masing naik 14,15%, 13,86%, 8,78%, 5,41%, dan 4,7%.

IHSG melemah bersama dengan mata uang rupiah. Rupiah dibuka melemah 37 poin atau 0,23% menjadi Rp15.907 per dolar AS. Indeks dolar AS naik 0,12% ke level 106,651.

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengatakan, pelemahan tersebut berpeluang terjadi seiring terbentuknya pola shooting star pada perdagangan kemarin, Rabu (25/10/2023). Pola ini terbentuk bersamaan dengan rising window dan penurunan volume transaksi.

“Maka dari itu, IHSG berpotensi tutup gap ke 6.810 apabila kembali tertahan di bawah 6.850 pada perdagangan hari ini,” jelasnya dalam riset harian, Kamis (26/10/2023).

Adapun, pergerakan indeks komposit pada hari ini akan dibayangi oleh pidato dari Kepala Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell dan Presiden European Central Bank (EXB) Christine Lagarde pada Kamis (26/10/2023). Pidato yang disampaikan Powell akan menjadi pidato pembukaan jelang FOMC, 1 November 2023.

The Fed diprediksi membuka ruang untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,25 persen sampai 5,5 persen pada pertemuan 31 Oktober - 1 November 2023 mendatang.

Kendati demikian, Powell sebelumnya menyebutkan bunga acuan berpeluang kembali mengalami kenaikan di masa yang akan datang.

Sementara itu, pada perdagangan hari ini, level resistance IHSG berada di 6.850, dan level support di 6.730.

Sebelumnya IHSG ditutup menguat 0,39% atau 26,8 poin ke level 6.833,59 pada perdagangan Rabu (25/10/2023). Sebanyak 285 saham ditutup menguat, 253 saham ditutup melemah, dan 210 saham ditutup stagnan. IHSG bergerak pada rentang 6.821-6.878 sepanjang hari.



