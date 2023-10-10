Saham-Saham Favorit Asing BBNI, ASII, UNTR, Cek Pergerakannya

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah saham seperti BBNI, ASII, UNTR menjadi favorit investor asing saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat.
IHSG naik 0,04 persen atau 2,93 poin menjadi 6.891,45 pada penutupan sesi perdagangan Senin (9/10/2023). IHSG bergerak pada rentang 6.880,53 sampai 6.929,97 sepanjang sesi.Terdapat 233 saham menguat, 296 saham melemah, dan 227 saham dalam posisi stagnan.
Kapitalisasi pasar terpantau menjadi Rp10.408 triliun. Investor asing mencatatkan nilai beli bersih Rp85,81 miliar kemarin. Namun, investor asing masih mencatatkan net foreign sell (NFS) Rp5,16 triliun sepanjang 2023.
Di bawah ini adalah 10 saham favorit asing atau Net Foreign Buy (NFB) Senin (9/10/2023).
Posisi pertama dalam daftar saham favorit asing dipegang oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dengan NFB sebesar Rp104,1 miliar. Saham BBNI terpantau turun 1,92 persen ke harga Rp5.100.
Posisi kedua saham favorit asing ditempati oleh PT Astra International Tbk. (ASII) dengan NFB sebesar Rp85,6 miliar. Saham ASII terpantau naik 0,82 persen ke harga Rp6.125.
Baca Juga
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menempati posisi ketiga dengan NFB sebesar Rp57,8 miliar. Saham TLKM turun 0,53 persen ke harga Rp3.760.
Posisi keempat diisi oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) dengan NFB sebesar Rp42,7 miliar. Adapun saham AMRT menguat 3,30 persen ke harga Rp2.820.
Posisi kelima ditempati oleh PT United Tractors Tbk. (UNTR) dengan NFB sebesar Rp33,9 miliar. Saham UNTR naik 1,14 persen ke harga Rp26.700.
Posisi keenam dalam daftar saham favorit asing dipegang oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) dengan NFB sebesar Rp27,6 miliar. Saham PGAS naik 2,95 persen ke harga Rp1.395.
Posisi ketujuh ditempati oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) dengan NFB sebesar Rp25 miliar. Saham SMGR naik 3,94 persen ke harga Rp6.600.
PT Surya Esa Perkasa Tbk. (ESSA) menempati posisi kedelapan saham yang favorit asing dengan NFB sebesar Rp19,3 miliar. Saham ESSA naik 11,19 persen ke harga Rp745.
Posisi kesembilan diisi oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) dengan NFB sebesar Rp18,7 miliar. Adapun saham BNGA naik 3,05 persen ke harga Rp1.690.
Posisi kesepuluh ditempati oleh PT MD Pictures Tbk. (FILM) dengan NFB sebesar Rp16,5 miliar. Saham FILM naik 0,35 persen ke harga Rp2.880. (Daffa Naufal Ramadhan)
10 Saham Net Foreign Buy (NFB) Senin (9/10/2023):
- BBNI (Rp104,1 miliar)
- ASII (Rp85,6 miliar)
- TLKM (Rp57,8 miliar)
- AMRT (Rp42,7 miliar)
- UNTR (Rp33,9 miliar)
- PGAS (Rp27,6 miliar)
- SMGR (Rp25 miliar)
- ESSA (Rp19,3 miliar)
- BNGA (Rp18,7 miliar)
- FILM (Rp16,5 miliar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News