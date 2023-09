Proyek Residensial Graha Mitra Asia (RELF) di Bogor Laris Manis

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – PT Graha Mitra Asia Tbk. (RELF) mencatatkan akad penjualan rumah mencapai 94 persen pada proyek perumahannya, Greenland Kemang, Bogor.

Berdasarkan keterangan resmi, Senin (18/9/2023) sejak peluncuran proyek hingga Agustus 2023, perseroan telah merealisasikan akad lebih dari 130 unit rumah. Untuk tahun 2023 sendiri, target akad telah mencapai 94 persen.

Direktur RELF Edy Abdul Malik menyampaikan, sejak awal tahun, perseroan bertahap melakukan serah terima unit kepada konsumen dan sisanya sedang proses pembangunan dengan kemajuan rata-rata unit berada di kisaran 49 persen hingga 79 persen. Selain unit rumah, perseroan juga menyelesaikan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana sesuai dengan target yang ditetapkan.

Proyek perumahan tersebut seluas 14,5 hektar dan memiliki pola clustering yang memberikan rasa aman kepada penghuninya. Adapun, proyek tersebut mengalokasikan 1,5 hektar di bagian depan perumahan untuk bangunan komersil, menambah daya tarik kawasan itu sebagai tempat tinggal serta investasi.

Proyek tersebut pun baru saja diganjar penghargaan highly commended Best Eco Friendly Housing Development dalam acara The 9th Annual PropertyGuru Indonesia Property Awards, presented by Kohler.

Selain Greenland Kemang Bogor, RELF juga tengah mengembangkan proyek lainnya. Di antaranya adalah Greenland Forest Hills di Semplak, Bogor, dan Jagakarsa Townhouse di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

PT Graha Mitra Asia Tbk. (RELF) membidik pembangunan 1.300 unit rumah pada 2023 usai mendapatkan suntikan modal dari aksi pencatatan saham perdana alias initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia pada 22 Juni lalu.

Direktur Utama Graha Mitra Asia Ivan Darmanto mengatakan pembangunan 1.300 rumah tersebut mencakup tiga proyek yang dimiliki perseroan pada tahun ini.

Dia menuturkan perusahaan yang saat ini tengah menggarap proyek di Greenland Kemang dengan 13 hektare tersebut, sedang melakukan persiapan untuk membuka dua proyek anyar di Semplak, Bogor, Jawa Barat dan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

“Sehingga di tahun ini perseroan akan memiliki tiga proyek dengan estimasi akan dibangun lebih dari 1.300 unit rumah,” ujarnya. (Daffa Naufal Ramadhan)

