Saham Medco (MEDC) Terus Melambung, Tersulut Panasnya AMMN

Bisnis.com, JAKARTA – Saham emiten migas milik taipan Arifin Panigoro PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) melambung 31,55 persen dalam sepekan seiring dengan beberapa aksi korporasi yang dilakukan.

Pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (12/9/2023) saham MEDC kembali bergerak menguat 3,69 persen atau 50 poin ke posisi Rp1.405 per saham setelah dibuka di level Rp1.375. Baru satu menit perdagangan, saham MEDC telah menyentuh level tertinggi di Rp1.420 dengan 16,67 juta saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai Rp23,30 miliar.

Secara akumulasi, saham MEDC telah melambung 31,55 persen dalam sepekan atau 49,72 persen dalam perdagangan sebulan.

Corporate Secretary Medco Energi Siendy K Wisandana mengatakan dalam keterbukaan informasi beberapa faktor yang mempengaruhi gerak saham MEDC serta aksi korporasi yang sedang dilakukan.

Menurut Siendy, harga minyak yang menguat dalam beberapa pekan menjadi faktor penopang penguatan harga saham. Selain itu, harga saham PT Amman Mineral International Tbk. (AMMN) yang terbang juga ikut mengerek naik saham MEDC. Seperti yang diketahui, MEDC memiliki saham AMMN sebanyak 20,92 persen.

“Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian sepanjang Agustus-September,” katanya, dikutip Selasa (12/9/2023).

Pada September 2023, anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh MEDC yaitu Medco Power Global, beserta mitra konsorsiumnya Pacific Solar Energy Ltd. dan Gallant Venture Ltd. telah mendapatkan penunjukan secara bersyarat (Conditional Award) untuk mengimpor 600MWp proyek listrik bertenaga matahari oleh Energy Market Authority of Singapore.

Selain itu, MEDC juga telah menandatangani perjanjian jual beli untuk menjual kepemilikan efektif working interest sebesar 31,88 persen di Block 12W (ChimSao), sebuah lapangan minyak produksi di Vietnam yang dioperasikan oleh Harbour Energy, di mana transaksi ini diharapkan akan dapat dituntaskan sebelum akhir tahun 2023.

Sementara itu, aksi korporasi pada Agustus 2023 yaitu MEDC menandatangani perjanjian untuk melakukan pengambilalihan 20 persen non-operating participating interest di asset produksi yang berlokasi di Timur Tengah. Transaksi ini masih tunduk pada syarat-syarat serta kondisi penuntasan transaksi serta ketentuan terkait kewajiban kerahasiaan di negara tersebut.

“Apabila kondisi-kondisi tersebut telah terpenuhi atau dikesampingkan, Perseroan akan melaksanakan kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi pada akhir hari kerja kedua setelah transaksi dinyatakan efektif secara hukum. Transaksi diperkirakan akan dituntaskan pada akhir tahun 2023,” jelasnya.

