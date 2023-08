Harga Emas Hari Ini Kamis (24/8/2023), Terdorong Sentimen The Fed

Harga emas berpotensi meningkat pada perdagangan hari ini, Kamis (24/8/2023) di tengah sentimen The Fed yang diprediksi menahan suku bunga ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas berpotensi meningkat pada perdagangan hari ini, Kamis (24/8/2023) di tengah sentimen The Fed yang kurang hawkish terhadap kenaikan suku bunga lanjutan.

Harga emas spot (XAUUSD) melesat US$18 ke US$ 1.915,31 per troy ons pada perdagangan Rabu (23/8/2023), sekaligus membukukan kenaikan tiga hari beruntun.

Harga emas juga mencapai level tertinggi dalam dua pekan terakhir setelah aktivitas manufaktur dan jasa Amerika Serikat (AS) menunjukkan penurunan, mengutip laporan Monex Investindo Futures..

Data yang dirilis kemarin menunjukkan aktivitas manufaktur yang dilihat dari purchasing managers’ index (PMI) pada Agustus turun menjadi 47 dari bulan sebelumnya 49, dan mematahkan forecast kenaikan di Trading Central menjadi 49,5. Sementara itu PMI jasa dilaporkan sebesar 51, lebih rendah dari Juli 52,3 dan di bawah forecast 52.

PMI menggunakan angka 50 sebagai ambang batas. Di bawahnya adalah kontraksi, sementara di atas 50 artinya ekspansi.

Perlambatan ekspansi sektor jasa memberikan dampak yang cukup besar, sebab berkontribusi lebih dari 70 persen terhadap pertumbuhan ekonomi AS. Hal ini tentunya menguatkan ekspektasi bahwa bank sentral AS (The Fed) tidak akan menaikkan suku bunga lagi pada tahun ini.

Imbal hasil (yield) obligasi AS atau Treasury tenor 10 tahun pun anjlok hingga ke 4,198 persen, dibandingkan penutupan perdagangan Selasa di 4,328 persen atau di dekat level tertinggi sejak November 2007.

"Tingginya yield Treasury sebelumnya membuat emas menjadi tidak menarik. Namun, kini yield Treasury mulai menurun dan tentunya membuat emas kembali dilirik," papar Monex dalam laporan risetnya.

Melihat hal tersebut, pada perdagangan sesi Asia Kamis (24/8/2023), harga emas berpeluang melanjutkan kenaikan. Berikut referensi teknikal untuk mengambil posisi beli emas spot:

Entry Price: 1.916,10 - 1.919,14

Level Support 1: 1.914,31

Level Support 2: 1.910,36

Level Resistance 1: 1.921,63

Level Resistance 2: 1.926,47

Dari dalam negeri, harga emas 24 karat cetakan Antam dan UBS di Pegadaian kompak mengalami kenaikan harga pada hari ini, Kamis (24/8/2023).

Mengacu informasi dari laman resmi Pegadaian, emas dengan harga termurah adalah cetakan UBS berukuran 0,5 gram yang dibanderol seharga Rp553.000 atau naik Rp1.000 dari harga kemarin. Emas cetakan Antam dengan ukuran yang sama dipatok seharga Rp596.000, naik Rp2.000 dari harga sehari sebelumnya.

Pegadaian juga menawarkan emas cetakan Antam dan UBS dalam ukuran 1 gram. Untuk cetakan Antam dihargai sebesar Rp1.089.000 atau naik sekitar Rp4.000 dari harga kemarin. Harga emas UBS dengan ukuran yang sama juga terpantau naik Rp1.000 menjadi Rp1.036.000 pada perdagangan hari ini.

