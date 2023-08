Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham MTEL, INKP & MAPI Paling Cuan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 dibuka menguat 0,11 persen ke posisi 604,03 pada perdagangan Selasa, (22/8/2023), setelah ditutup melemah pada perdagangan kemarin. Seiring dengan menguatnya indeks, saham MTEL, INKP dan MAPI terpantau mengalami kenaikan.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pukul 09.05 WIB, indeks hasil kerja sama BEI dengan Bisnis Indonesia bergerak di zona hijau dengan rentang 602,30 hingga 604,27. Dari 27 konstituen, sebanyak 12 saham menguat, 8 saham stagnan, dan 7 saham melemah.

Saham PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) terpantau memimpin penguatan indeks dengan kenaikan 1,40 persen ke level Rp725 per saham. Disusul PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) yang menguat 1,10 persen ke level Rp9.175 per saham.

Selanjutnya, PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) naik 1,06 persen ke level Rp1.905 per saham. Disusul PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) yang naik 0,92 persen ke level Rp3.300 per saham.

Beberapa saham yang dibuka di zona hijau lainnya yakni TBIG, UNTR, BBRI, INCO, ADRO, SMGR, ITMG, dan BBCA.

Sedangkan saham yang stagnan yaitu AKRA, ASII, MIKA, BBNI, UNVR, BFIN, INTP, dan JSMR.

Sementara itu, saham yang dibuka di zona merah yaitu PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) yang melemah 2,01 persen ke level Rp2.930 per saham. Disusul PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) yang terkoreksi 0,81 persen ke level Rp1.830 per saham.

Selanjutnya PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) melemah 0,67 persen ke level Rp1.480 per saham. Diikuti PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) yang terkoreksi 0,43 persen ke posisi Rp11.625 per saham, serta PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) yang turun 0,27 persen ke level Rp3.730 per saham.

Seiring menguatnya Indeks Bisnis-27, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga dibuka menguat 0,09 persen ke level 6.871,89. Sebanyak 150 saham dibuka menguat, 102 saham melemah, dan 251 saham stagnan.

