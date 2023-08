Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Turun, Borong Selagi Murah

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas cetakan Antam dan cetakan UBS di Pegadaian terpantau kompak turun pada Jumat, (4/8/2023). Cetakan termurah adalah emas UBS berukuran 0,5 gram seharga Rp557.000.

Di sisi lain, harga emas global melemah pada penutupan perdagangan Kamis (3/8/2023, tertekan oleh meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah dan dolar AS yang lebih kuat menyusul penurunan peringkat kredit AS oleh Fitch Ratings.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange merosot 6,20 dolar AS atau 0,31 persen menjadi menetap pada 1.968,80 dolar AS per ounce, sementara emas berjangka tergelincir 3,80 dolar AS atau 0,19 persen menjadi 1.975,00 dolar AS pada Rabu (2/8/2023).

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil, yakni 0,5 gram dijual seharga Rp599.000, turun Rp2.000 dibandingkan dengan harga kemarin. Sementara itu, emas 24 karat cetakan UBS dengan ukuran yang sama dibanderol Rp557.000, atau turun Rp2.000 dibandingkan dengan harga kemarin, Kamis, (3/8/2023).

Kemudian, untuk emas Antam 24 karat ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp1.094.000 atau turun Rp4.000 dibandingkan dengan harga kemarin. Sementara itu emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama dijual seharga Rp1.044.000, turun Rp3.000 dibandingkan harga sehari sebelumnya.

Lebih lanjut, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp5.238.000, atau turun Rp21.000. Sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp5.114.000, atau turun Rp17.000.

Harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp10.420.000, sementara itu harga emas batangan 10 gram cetakan UBS dihargai Rp10.174.000. Selanjutnya, untuk cetakan Antam 50 gram di Pegadaian dijual seharga Rp51.758.000, sedangkan ukuran 50 gram cetakan UBS dijual seharga Rp50.659.000.

Untuk ukuran 100 gram, Pegadaian mematok harga emas cetakan Antam di harga Rp103.435.000, sedangkan ukuran yang sama untuk cetakan UBS sebesar Rp101.278.000. Adapun, emas ukuran terbesar di Pegadaian, yaitu 1.000 gram bisa dibeli di harga Rp1.032.790.000 untuk cetakan Antam, sementara cetakan UBS masih belum tersedia.

Membeli emas pegadaian bisa dilakukan dengan cara datang ke outlet Pegadaian atau agen Pegadaian ataupun secara online melalui Aplikasi Pegadaian Digital yang bisa anda download di Playstore atau Appstore.

Lalu, mengisi formulir permohonan pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan kartu identitas diri (KTP/Paspor). Saldo emas yang ditabungkan dapat dicetak dalam bentuk emas batangan jenis Antam, UBS, Galeri 24, UBS Disney, Lotus Archi, dan Dinar dengan pilihan keping mulai dari 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, dan 1.000 gram ataupun 1/4, 1/2, dan 1 Dinar.

Berikut Daftar Harga Emas di Pegadaian Hari Ini, Jumat 4 Agustus 2023:

Berat (gram) Antam UBS 0,5 gram Rp599.000 Rp557.000 1 gram Rp1.094.000 Rp1.044.000 2 gram Rp2.126.000 Rp2.070.000 3 gram Rp3.164.000 - 5 gram Rp5.238.000 Rp5.114.000 10 gram Rp10.420.000 Rp10.174.000 25 gram Rp25.920.000 Rp25.383.000 50 gram Rp51.758.000 Rp50.659.000 100 gram Rp103.435.000 Rp101.278.000 250 gram Rp258.316.000 Rp253.117.000 500 gram Rp516.416.000 Rp505.637.000 1.000 gram Rp1.032.790.000 -

