Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Turun, Pasar Optimistis The Fed Tak Lagi Agresif

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas cetakan Antam dan UBS di Pegadaian terpantau kompak turun pada Sabtu (15/7/2023) seiring dengan menguatnya keyakinan pasar bahwa The Fed akan menghentikan kebijakan moneter agresifnya dalam waktu dekat.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil, yakni 0,5 gram dijual seharga Rp605.000. Harga ini turun Rp1.000 dibandingkan dengan harga pada Jumat (14/7/2023) yang bertengger di Rp606.000.

Sementara itu, emas 24 karat cetakan UBS dengan ukuran yang sama dibanderol Rp555.000 atau turun Rp4.000 daripada harga kemarin.

Untuk emas Antam 24 karat ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp1.107.000 atau turun Rp3.000 dari harga kemarin. Sementara itu emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama dijual seharga Rp1.041.000 atau lebih rendah Rp9.000 daripada harga sehari sebelumnya.

Pergerakan harga emas di Pegadaian sejalan dengan harga emas global yang malam tadi yang turun ke level US$1.954,18 di sesi Eropa akibat tekanan dari koreksi pasar setelah sempat menguat sepanjang pekan ini.

Pergerakan harga ini didukung oleh sentimen pasar bahwa The Fed akan segera mengakhiri kebijakan moneter agresif dalam waktu dekat hingga akhir 2023, seiring tingkat inflasi yang dipandang turun mendekati target 2,0 persen The Fed. Namun, masih tingginya sentimen kenaikan suku bunga acuan pada akhir Juli masih menjaga minat pasar pada dolar AS yang dapat mendukung koreksi harga emas.

Lebih lanjut, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp5.305.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp5.100.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp10.553.000, sementara itu harga emas batangan 10 gram cetakan UBS dihargai Rp10.145.000.

Kemudian untuk cetakan Antam 50 gram di Pegadaian dijual seharga Rp52.424.000, sedangkan ukuran 50 gram cetakan UBS dijual seharga Rp50.516.000. Untuk ukuran 100 gram, Pegadaian mematok harga emas cetakan Antam di harga Rp104.768.000, sedangkan ukuran yang sama untuk cetakan UBS sebesar Rp100.990.000.

Emas ukuran terbesar di Pegadaian, yaitu 1.000 gram bisa dibeli di harga Rp1.046.115.000 untuk cetakan Antam, sementara cetakan UBS masih belum tersedia.

Membeli emas pegadaian bisa dilakukan dengan cara datang ke outlet Pegadaian atau agen Pegadaian ataupun secara online melalui Aplikasi Pegadaian Digital yang bisa anda download di Playstore atau Appstore.

Lalu, mengisi formulir permohonan pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan kartu identitas diri (KTP/Paspor). Saldo emas yang ditabungkan dapat dicetak dalam bentuk emas batangan jenis Antam, UBS, Galeri 24, UBS Disney, Lotus Archi, dan Dinar dengan pilihan keping mulai dari 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, dan 1.000 gram ataupun 1/4, 1/2, dan 1 Dinar.

Berikut daftar harga emas 24 karat di Pegadaian, Sabtu (15/7/2023):

Harga Emas 24 Karat di Pegadaian 5 April 2023 Ukuran(gram) Harga Antam Harga UBS 0,5 Rp605.000 Rp555.000 1,0 Rp1.107.000 Rp1.041.000 2,0 Rp2.153.000 Rp2.064.000 3,0 Rp3.204.000 - 5,0 Rp 5.305.000 Rp 5.100.000 10,0 Rp10.553.000 Rp 10.145.000 25,0 Rp26.253.000 Rp25.310.000 50,0 Rp52.424.000 Rp50.516.000 100,0 Rp104.768.000 Rp100.990.000 250,0 Rp261.647.000 Rp252.399.000 500,0 Rp523.078.000 Rp504.202.000 1.000,0 Rp1.046.115.000 -

