10 Saham Paling Laris Diborong Investor Asing, BBCA hingga GOTO

Bisnis.com, JAKARTA – Investor asing membukukan net sell sebesar Rp192,19 miliar pada perdagangan kemarin. Namun, sejumlah saham big cap seperti GOTO dan BBCA masih diborong (net buy) oleh para investor luar negeri.

Kemarin (13/07/2023), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat sebesar 2 poin atau 0,03 persen ke level 6.810. Sektor healthcare paling menguat dengan kenaikan 2,13 persen, sementara di posisi terlemah turun sektor properties & real estate sebanyak 1,20 perse, dan consumer cyclicals anjlok 1,01 persen.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus memaparkan berdasarkan analisa teknikal, IHSG hari ini berpotensi menguat terbatas, dengan potensi koreksi dan akan bermain di kisaran support and resistance 6.796 - 6.842.

Pilarmas Sekuritas merekomendasikan investor untuk mencermati saham BRMS denghan target support dan resistensi 164-179, saham ANTM pada 1.955-2.070, dan saham SMBR pada 370-398.

Salah satu yang menjadi sentimen IHSG adalah data terbaru Indeks Penjualan Riil (IPR) Juni 2023 yang sebesar 223,2 atau turun tipis sebesar 0,1 persen secara bulanan (month-on-month/MoM) dari IPR Mei 2023 yang sebesar 223,5, namun demikan IPR masih tumbuh positif.

Pencapaian IPR tersebut didorong oleh membaiknya pertumbuhan kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta bahan bakar kendaraan bermotor yang pada bulan sebelumnya berada dalam fase kontraksi.

Sementara itu, analis senior Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pergerakan IHSG saat ini terlihat kembali pada rentang konsolidasi wajar pasca mengalami kenaikan jangka pendek pada beberapa waktu sebelumnya. Adapun perkembangan pola pergerakan IHSG dalam jangka panjang masih menunjukkan tren positif.

“Sehingga peluang kenaikan masih terbuka lebar hal ini juga ditopang oleh capital inflow yang telah tercatat secara year-to-date,” jelasnya dalam riset.

Menurut William, IHSG hari ini berpotensi menguat terbatas pada kisaran 6.636 – 6.888. Dia merekomendasikan saham SMGR, BMRI, ASII, BBRI, UNVR, BSDE, dan AKRA.

Sebagian saham yang direkomendasikan analis tersebut tercatat menjadi incaran beli investor asing pada perdagangan kemarin.

10 Saham Paling Banyak Diborong Investor Asing pada Kamis 14 Juli 2023:

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) - Rp 110,4 miliar PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) - Rp 38,1 miliar PT Semen Indonesia Tbk. (SMGR) - Rp 27,6 miliar PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) - Rp 16,8 miliar PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) - Rp 16,6 miliar PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) - Rp 14,4 miliar PT Indosat Tbk. (ISAT) - Rp 11,9 miliar PT Unilver Indonesia Tbk. (UNVR) - Rp 11,3 miliar PT Astra International Tbk. (ASII) - Rp 8,0 miliar PT United Tractors Tbk. (UNTR) - Rp 6,7 miliar

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

