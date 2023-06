Beda Nasib Saham IPO, KLAS Naik dan MAXI Jatuh ARB

Bisnis.com, JAKARTA – Dua saham anyar PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk. (KLAS) dan PT Maxindo Karya Anugrah Tbk. (MAXI) bergerak berlawanan pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (13/6/2023). Sementara KLAS menikmati zona hijau, MAXI justru jatuh terjerembap menyentuh ARB.

Berdasarkan data RTI Business pukul 09.00 WIB, saham KLAS dibuka di posisi Rp210 per saham setelah pada perdagangan kemarin, Senin (12/6/2023) ditutup di posisi Rp197 per saham, di mana level tersebut merupakan batas ARA dari harga perdananya di Rp146 per saham.

Hingga pukul 09.04 WIB saham KLAS bergerak ke posisi Rp222 per saham atau naik 12,69 persen. Sepanjang 4 menit perdagangan saham KLAS bergerak di rentang Rp197 hingga Rp232 per saham. Sebanyak 83,54 juta saham ditransaksikan dengan nilai Rp18,10 miliar dalam 11.552 kali transaksi. Kapitalisasi pasar juga tercatat sebesar Rp480,63 miliar.

Sementara itu, saham MAXI justru jatuh menyentuh batas bawah pada pembukaan perdagangan hari ini. MAXI dibuka di posisi Rp78 per saham padahal di hari perdananya kemarin ditutup di posisi Rp85 per saham.

Hingga 4 menit perdagangan saham MAXI tetap bertahan di batas bawah dengan turun 14,12 persen. Selama itu pula saham MAXI bergerak di rentang Rp75-Rp78 per saham.

Sebanyak 21,46 juta saham diperdagangkan dengan nilai Rp1,58 miliar dalam 526 kali transaksi. Kapitalisasi pasar juga tercatat sebesar Rp701,53 miliar.

Sebelumnya, di hari perdananya melantai di Bursa, saham MAXI juga jatuh ARB 15 persen dari harga perdananya Rp100 per saham menjadi Rp85 per saham.

MAXI menawarkan sebanyak 450 juta saham yang merupakan saham biasa atas nama yang seluruhnya terdiri dari saham baru dan dikeluarkan dari portepel perseroan. Sementara, 550 juta saham lainnya merupakan saham biasa atas nama milik KNP sebagai pemegang saham penjual atau saham divestasi.

Sementara itu KLAS terbang ARA ke posisi Rp197 per saham dari harga perdananya Rp146 per saham. Dalam IPO ini, KLAS melepas sebanyak 540.000.000 saham baru atau mewakili 24,94 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga setidaknya perseroan berhasil memperoleh dana Rp78,84 miliar.

