Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas sempat jatuh pada pekan lalu. Secara mingguan emas telah melemah 1.64% di pekan lalu dengan berada di level penutupan $1977.58, jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya $2010.63. Secara bulanan emas telah menguat 1.02% dengan akhir penutupan di April pada $1989, sementara pada penutupan Maret di $1970.

Harga emas kembali melonjak menyusul meningkatnya kekhawatiran pasar mengenai krisis perbankan Amerika Serikat (AS) serta harapan melunaknya kebijakan suku bunga di AS. Emas diperkirakan akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan permintaan di tahun ini, utamanya karena kondisi ekonomi AS yang memburuk.

Ini merupakan moment yang bisa memberikan peluang extra income dari asset emas online atau emas berjangka. Kenapa emas berjangka ? Pelajari di tabel berikut:

Foto: Nggak Perlu Galau, Harga Emas Berpeluang Berkilau

Trading Emas Berjangka di Pialang Berjangka Terpercaya

Kasus Investasi bodong kerap kali membuat reputasi perdagangan berjangka menjadi kurang wangi hingga kehilangan kepercayaan di masyarakat. Kasus-kasus tersebut terjadi akibat kurang pahamnya masyarakat pada industri ini termasuk dalam memilih perusahaan pialang berjangka. Untuk menjamin keamanan dan legalitas transaksi anda, pastikan anda memilih perusahaan pialang berjangka yang terdaftar dan diawasi oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditas Indonesia), seperti Valbury Asia Futures yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang investasi berjangka.

Selain terdaftar di Bappebti, pialang berjangka yang legal juga akan menyimpan dana nasabahnya di rekening terpisah, dimana proses kliring atau transaksi akan diverifikasi oleh PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Umumnya setiap pialang akan menyediakan beberapa opsi pilihan bank. Contohnya, Valbury menawarkan rekening terpisah di bank BCA, CIMB Niaga, China Construction Bank, BNI dan Mandiri, di mana bank-bank tersebut sudah mendapat persetujuan Bappebti untuk menyimpan dana para nasabah.

Makin Mudah & Praktis, Tarik Hasil Profit Kurang dari 1 Detik

Selain transaksi perbankan yang cepat, dengan kemajuan teknologi kini trading perdagangan berjangka semakin mudah dan praktis. Pembukaan akun dapat dilakukan melalui mobile device dan selesai dalam hitungan menit. Transaksi pun dapat dilakukan via aplikasi mobile yang dilengkapi dengan fitur chart interaktif, trading signal berakurasi tinggi, berita market dan kalender ekonomi yang komprehensif serta fitur stop loss untuk membatasi risiko.

Valbury sendiri memiliki layanan premium terbaru yaitu fitur Instant Withdrawal, dimana seperti namanya, penarikan dana akan diterima secara instan di akun nasabah*. Hasil Profit bisa di tarik dalam hitungan detik. Valbury juga memiliki track record tingkat keberhasilan penarikan dana 100%.

Tertarik untuk mencoba dan memanfaatkan momentum pergerakan harga emas? Download & buka akun di Aplikasi Valbury yang tersedia di Google Playstore dan iOS Appstore. Untuk kalian yang belum memiliki pengalaman investasi perdagangan berjangka, tersedia akun demo gratis dimana anda dapat belajar trading tanpa risiko karena menggunakan dana virtual.

*Saat ini fitur Instant Withdrawal hanya tersedia untuk rekening nasabah di bank BCA.

Disclaimer : Perdagangan Berjangka komoditi memiliki peluang keuntungan dan resiko kerugian yang tinggi. Apabila anda hendak berinvestasi dalam perdagangan berjangka, anda terlebih dahulu harus mengerti dan memahami kegiatan perdagangan berjangka serta isi Perjanjian dan Peraturan Perdagangan.

