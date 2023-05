War Tiket Coldplay Hari Ini, Spekulasi Beli Saham BCA (BBCA)

Bisnis.com, JAKARTA - Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mendapat rekomendasi spekulasi beli pada hari ini, Rabu (17/5/2023) di tengah pembukaan penjualan tiket konser Coldplay secara eksklusif.

Tim riset MNC Sekuritas dalam publikasinya memberikan rekomendasi spekukasi beli terhadap saham BBCA. Saham BBCA kemarin ditutup terkoreksi 0,85 persen ke Rp8.700 disertai dengan peningkatan volume penjualan dan menembus dari MA60.

"Diperkirakan, posisi BBCA saat ini sedang berada di akhir wave a dari wave (ii), sehingga koreksi BBCA diperkirakan cenderung terbatas. Spec Buy: Rp8.625- Rp8.700 Target Price: Rp8.850, Rp8.975 Stoploss: below Rp8.550," jelas MNC Sekuritas.

Pada perdagangan Selasa (16/5/2023), saham BBCA turun 0,75 persen atau 75 poin menjadi Rp8.700. Kapitalisasi pasarnya Rp1.072,49 triliun, terbesar di Bursa Efek Indonesia, dengan valuasi PER 23,35 kali. Sepanjang 2023, saham BBCA naik 1,75 persen, masih lebih baik dibandingkan dengan IHSG yang merosot 2,54 persen.

Analis NH Korindo Sekuritas Indonesia Leonardo Lujiwardi menyampaikan secara kinerja keuangan, BBCA melampaui ekspektasi pada kuartal I/2023. Laba bersih naik 43 persen menjadi Rp11,53 triliun, dan net interest margin (NIM) naik menjadi 5,6 persen dari tahun sebelumnya 4,9 persen.

"NH Korindo merekomendasi overweight saham BBCA dengan target harga Rp10.500 per saham, yang mencerminkan P/BV 4,7 kali pada 2023," jelasnya dalam publikasi riset.

Berdasarkan konsensus analis di Bloomberg, 20 analis merekomendasikan beli terhadap saham BBCA, 15 analis menyarankan hold, dan 2 lainnya menyarankan jual. Target harga rata-rata konsensus terhadap saham BBCA ialah Rp9.786.

Sementara itu, manajemen PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) memastikan kelancaran platform perbankan menjelang dibukanya penjualan tiket Coldplay "Music of the Spheres World Tour Jakarta" via BCA Presale pada Rabu (17/5/2023).

Executive Vice President (EVP) Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyampaikan bahwa pengoptimalan fasilitas pembayaran menjadi bentuk komitmen perseroan mendukung event yang dinilai mampu mendorong bangkitnya industri ekonomi kreatif di Indonesia.

"Untuk mengantisipasi tingginya traffic dan potensi masalah yang terjadi akibat banyaknya transaksi saat ticket war, BCA berkomitmen untuk memastikan platform perbankan transaksi yang aman dan andal, sekaligus menjadi solusi yang relevan bagi kebutuhan nasabah dan masyarakat," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (16/5/2023).

Sebagai catatan, periode penjualan tiket Coldplay BCA Presale akan berlangsung pada 17 Mei - 18 Mei 2023 pukul 10.00 WIB melalui situs resmi coldplayinjakarta.com.

Pembayaran hanya dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembayaran Kartu Kredit/Debit BCA Mastercard atau melalui transfer ke Virtual Account BCA.

Adapun terkait mekanisme pembayaran via Virtual Account, nantinya proses pembayaran tiket dapat dilakukan melalui aplikasi myBCA, BCA mobile atau KlikBCA.

"BCA sebagai Official Bank Sponsor tidak melayani penjualan tiket, melainkan hanya memfasilitasi pembayaran pembelian tiket secara online dengan metode pembayaran yang telah ditentukan," tegas Hera.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News