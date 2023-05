15 Financial Influencer Global Paling Tajir dari Cuap-cuap di Medsos

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan platform trading internasional City Index menyusun daftar 15 financial influencer (finfluencer) teratas di dunia yang mengeruk kekayaan dari berbagi tips investasi di media sosial mulai dari perencanaan keuangan hingga cara-cara 'cepat kaya'.

Data yang dihimpin City Index mengungkapkan bahwa finfluencer global dapat memperoleh hingga 5 juta dolar Singapura atau setara Rp55,43 miliar per tahun dari hanya memberikan nasihat keuangan -yang berpotensi tidak diregulasi- di media sosial.

Secara umum, finfluencer adalah seorang yang memberikan informasi, baik saran maupun tips kepada audiens seputar topik keuangan. Biasanya, finfluencer menjelaskan hal-hal yang kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami lantaran menggunakan wahana video pendek Tiktok, reels Instagram, ataupun thread di Twitter.

Sekalipun para finfluencer ada yang memiliki background pendidikan atau karir di dunia keuangan, namun tak sedikit juga nasihat keuangan yang menimbulkan misleading.

Di dunia professional, sejatinya orang yang memberikan perencanaan keuangan seperti manajer investasi membutuhkan lisensi.

Merespons fenomena finfluencer, beberapa regulator secara global termasuk di Asia, telah mengeluarkan panduan tentang kapan pengecualian dari lisensi akan berlaku untuk pihak yang menawarkan layanan perencanaan keuangan. .

Oleh karena itu, para ahli di City Index telah menggabungkan estimasi pendapatan media sosial tahunan dari finfluencer paling populer di internet, untuk menentukan peringkat mereka yang mendapatkan penghasilan terbanyak dari nasihat keuangan online.

CEO dan pengembang real estat yang berbasis di Amerika Serikat, Thach Nguyen (@thachn) adalah finfluencer dengan potensi pendapatan tertinggi dari media sosial, dengan perkiraan pendapatan tahunan sebesar 5 juta dolar Singapura di seluruh platform media sosial.

Nguyen secara teratur membagikan nasihat keuangan di TikTok, Instagram, dan YouTube, membahas topik-topik seperti: “What are the best purchases you can make in your 20s?” dan “The worst houses to buy as an investment property”.

Andres Garza (@capital_intelijente) berada di posisi kedua dengan perkiraan penghasilan tahunan sebesar 4,58 juta dolar Singapura. Garza mengajarkan literasi keuangan kepada audiens YouTube-nya yang berjumlah lebih dari 500 ribu subscriber dan berbagi kiat investasi melalui profil TikTok dan Instagram.

Pengusaha Tori Dunlap (@herfirst100k) berada di posisi ketiga dengan perkiraan pendapatan 3,54 juta dolar Singapura per tahun, yang menjadikannya wanita berpenghasilan tertinggi di daftar tersebut.

Di tempat keempat adalah investor real estat Preston Seo dengan akun @thelegacyinvestingshow yang diperkirakan memperoleh 2,98 juta dolar Singapura dari media sosial.

Seo dikenal suka berbagi kiat dan saran dengan para followernya tentang bagaimana mereka dapat mereplikasi portofolio real estat senilai US$7,5 juta, dan menghasilkan pendapatan dari mendirikan bisnis Airbnb mereka sendiri.

Analis Pasar Senior di City Index Fiona Cincotta memberikan catatan kepada investor untuk tetap waspada saat mengambil nasihat keuangan dari media sosial.

“Sementara media sosial dapat menjadi alat pendidikan yang berguna, penting untuk tetap waspada saat menerima nasihat keuangan dari pemberi pengaruh media sosial,” jelasnya melalui riset, Selasa (16/5/2023).

Cincotta menyarankan investor untuk melihat informasi yang telah diatur oleh lembaga otoritas, semisal Monetary Authority of Singapore saat mencari nasihat keuangan.

Kalaupun ingin mengikuti nasihat finfluencer, ada beberapa cara untuk menjaga keamanan investasi. Pertama, periksa apakah orang yang memberi nasihat memiliki kualifikasi dan pengalaman kerja di bidangnya. Kedua, waspadai gaya hidup glamour yang ditampilkan di media sosial karena bisa berasal dari berbagai faktor yang tidak terlihat. Ketiga, tetap waspada terhadap influencer yang mendorong Anda untuk membeli atau berinvestasi melalui mereka.

Daftar Financial Influencer Global Berpenghasilan Paling Tinggi

15 Financial Influencer Global Berpenghasilan Paling Tinggi dari media sosial Ranking Nama Username Total Estimasi penghasilan per tahun (dolar Singapura) 1. Thach Nguyen thachn/thachnguyen $5.048.490,82 2. Andres Garza capital_inteligente/andresgarzam $4.548.643,01 3. Tori Dunlap herfirst100k $3.542.705,15 4. Preston Seo thelegacyinvestingshow $2.983.154,53 5. Vivian Tu yourrichbbf/your.richbff $2.008.134,54 6. Milan Singh milansinghhh $2.003.676,79 7. John Liang johnsfinancetips $1.650.130,74 8. Erika Kullberg erikakullberg/erikankulbergg $1.441.933,39 9. Duke Alexander Moore dukelovestaxes $1.313.916,80 10. Taylor Price pricelesstay $872.474,04 11. Tatiana Londono tatlondono $706.339,53 12. Humprey Yang humpreytalks $627.361,85 13. Queenie Tan investwithqueenie $604.314,13 14. Brandon Schlichter investmentjoy $486.685,57 15. Mark Tilbury marktilbury $409.754,16

