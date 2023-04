Laba Segar Kumala (BUAH) Susut 17,56 Persen Jadi Rp9,22 Miliar pada Kuartal I/2023

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten importir dan pedagang besar buah-buahan dan sayuran PT Segar Kumala Indonesia Tbk. (BUAH) mengalami penurunan laba bersih meskipun penjualan meningkat pada kuartal I/2023.

Berdasarkan laporan keuangan pada laman Bursa Efek Indonesia, BUAH mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp376,89 miliar di kuartal I/2023. Pendapatan tersebut naik 34,44 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp280,33 miliar.

Penjualan tersebut disokong oleh dua segmen yaitu penjualan buah-buahan sebesar Rp374,38 miliar dan penjualan ayam beku sebesar Rp5,25 miliar.

Sementara itu, beban pokok penjualan juga membengkak menjadi Rp340,98 miliar atau naik 34,42 persen dibandingkan kuartal I/2022 sebesar Rp253,66 miliar. Kemudian, beban usaha juga tercatat sebesar Rp26,74 miliar.

Alhasil laba kotor BUAH tercatat sebesar Rp35,91 miliar naik dibandingkan kuartal I/2022 yang tercatat sebesar Rp26,66 miliar. Sementara itu laba bersih terpantau turun 17,56 persen menjadi Rp9,22 miliar per 31 Maret 2023, jauh dibandingkan periode sama tahun 2022 yang masih di angka double digit Rp11,18 miliar.

Kemudian, laba per saham dasar juga turun menjadi Rp10,21 per lembar dari sebelumnya di angka Rp34,96 per saham dasar.

Sementara itu, BUAH memiliki kewajiban sebesar Rp203,37 miliar dengan rincian liabilitas jangka pendek sebesar Rp192,68 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp10,67 miliar. Sementara itu ekuitas naik ke Rp162,68 miliar dari Rp153,92 miliar.

Aset BUAH juga berada di posisi Rp366,06 miliar per 31 Maret 2023 dibandingkan Rp245,65 miliar di 31 Desember 2022.

Sementara itu, sepanjang 2023, BUAH sendiri menargetkan kenaikan pendapatan sebesar 30 persen pada tahun 2023

Renny Lauren, Direktur Utama Segar Kumala Indonesia, mengatakan SKI kembali melakukan ekspansi dengan peresmian cold storage di daerah Cakung, Jakarta Timur. Hal ini merupakan aksi korporasi kedua SKI di kuartal I/2023, setelah pada 1 Maret 2023 sebelumnya meresmikan cabang ke 13-nya di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung.

“Peresmian cold storage ini juga menambah kapasitas gudang sebanyak 2.000 ton. Penambahan kapasitas gudang ini diyakini dapat mendongkrak pendapatan SKI,” katanya melalui siaran pers, Rabu (29/3/2022).

Menurtnya, manajemen memiliki alasan tersendiri dengan menambah kapasitas gudang di Jakarta, karena Jakarta dan sekitarnya merupakan pasar terbesar dari SKI selama ini.

Pada pembukaan perdagangan sesi I hari ini, Rabu (26/4/2023) saham BUAH terbang menyentuh posisi Rp1.255 per saham. Posisi ini naik 1,21 persen atau 15 poin dari penutupan sebelumnya di level Rp1.240 per saham.

Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp1,25 triliun. Hingga pukul 09.25 WIB, BUAH diperdagangkan sebanyak 32 kali dengan total 342,90 ribu saham dan nilai mencapai Rp429,10 juta.

