IHSG Hari Ini Berpotensi Menuju 6.961, Cek Saham GOTO, MDKA hingga BRPT

Bisnis.com, JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang parkir di zona hijau menuju 6.961 pada perdagangan hari ini, Rabu, (12/4/2023), setelah ditutup di zona hijau pada perdagangan kemarin.

Head of Technical Analyst Research BNI Sekuritas Andri Zakarias Siregar mengatakan IHSG diproyeksi mengalami tren bearish, selama di bawah 6.815. Jika IHSG bisa ditutup harian di bawah 6.815, maka masih berpeluang terkoreksi dengan target 6.752 dan 6.641. Namun apabila IHSG berakhir di atas 6.815, peluang menuju 6.924 dan 6.961.

"Level resistance IHSG hari ini berada 6.824, 6.867, 6.883, 6.918, dengan support 6.788, 6.752, 6.730, 6.694. Sementara perkiraan range di 6.770-6.850," terang Andri dalam riset harian, Selasa, (11/4/2023).

Pada perdagangan kemarin, Senin (11/4/2023) Wall Street mencatat pergerakan yang beragam. Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat sebesar 0,29 persen, namun di sisi lain S&P 500 nyaris tidak bergerak dengan melemah sebesar 0,00 persen, sementara indeks Nasdaq terkoreksi sebesar 0,43 persen.

Investor menanti data inflasi AS yang akan dirilis malam ini (waktu Indonesia). Saham sektor energi mencatat kenaikan sekitar 0,9 persen, namun di sisi lain sektor teknologi informasi terkoreksi 1 persen. Bursa Eropa mengalami kenaikan seperti CAC 40 dan FTSE 100 yang masing-masing naik 0,89 persen dan 0,57 persen.

Bursa Asia Pasifik mengalami kenaikan. Kemarin hampir semua bursa di kawasan regional Asia Pasifik mengalami penguatan dengan kenaikan yang signifikan antara lain dicatat oleh Kospi dan bursa Australia (S&P/ASX 200dan All Ordinaries). Korea Selatan mempertahankan suku bunganya di level 3,5 persen, sesuai perkiraan.

Indeks keyakinan konsumen Indonesia mencapai 123,3 per Maret 2023, naik dibandingkan bulan sebelumnya. China melaporkan inflasi sebesar 0,7 persen year-on-year (YoY), -0,3 persen month-over-month (MoM) pada Maret 2023, di bawah ekspektasi. Hong Kong mencatat cadangan devisa sejumlah US$ 430,7 miliar per Maret 2023.

Berikut saham rekomendasi BNI Sekuritas untuk perdagangan hari ini:

MDKA:

Resist: 4.210/4.280/4.340/4.410.

Support: 4.100/4.030/3.960/3.900.

Rekomendasi: BUY IF BREAK 4.150 target 4.210/4.340 stop loss below 4.030.

GOTO:

Resist: 101/103/107/110.

Support: 96/92/88/84.

Rekomendasi: BUY 97-99 target 103/107 stop loss di bawah 92.

BRPT:

Resist: 805/825/840/865.

Support: 785/750/735/710.

Rekomendasi: BUY IF BREAK 790 target 805/825 stop loss di bawah 765.

PGEO:

Resist: 720/750/775/800.

Support: 675/655/625/595.

Rekomendasi: BUY 675-695 target 720/750 stop loss di bawah 650.

PTBA:

Resist: 4.010/4.050/4.110/4.180.

Support: 3.940/3.890/3.820/3.750.

Rekomendasi: AKUMULASI BUY target 4.050/4.080 stop loss di bawah 3.890.

BTPS:

Resist: 2.220/2.250/2.310/2.420.

Support: 2.180/2.140/2.090/1.980.

Rekomendasi: BUY 2.180-2.200 target 2.250/2.280 stop loss di bawah 2.050.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

