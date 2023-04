Astra Agro (AALI) Bagi Dividen Rp404 per Saham, Total Rp777,5 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perkebunan Grup Astra, PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) akan membagikan dividen final sebesar Rp319 per saham untuk tahun buku 2022. Keputusan ini disepakati dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang digelar pada hari ini, Senin (3/4/2023).

AALI tercatat telah membagikan dividen interim sebesar Rp85 per saham pada Oktober 2022. Dengan demikian, total dividen AALI untuk tahun buku 2022 mencapai Rp404 per saham atau Rp777,57 miliar.

“RUPST menyetujui penggunaan laba bersih sebesar Rp404 per saham dibagikan sebagai dividen yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp85 per saham yang telah dibayarkan pada 24 Oktober 2022. Sehingga sisanya sebesar Rp319 per saham akan dibayarkan sebagai dividen final,” kata Communication and Investor Relations Manager Astra Agro Lestari Fenny Sofyan, Senin (3/4/2023).

Fenny mengatakan dividen final tersebut akan dibayarkan pada 4 Mei 2023 kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham per 14 April 2023 pukul 16.00 WIB. Total dividen AALI sendiri merefleksikan rasio pembayaran (dividen payout ratio/DPR) sebesar 45 persen.

AALI tercatat mengakumulasi pendapatan sebesar Rp21,82 triliun, turun 10,25 persen dibandingkan dengan pendapatan pada 2021 sebesar Rp24,32 triliun. Penurunan pendapatan tersebut diikuti dengan koreksi pada laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan sebesar 12,41 persen secara tahunan, dari Rp1,97 triliun pada 2021 menjadi Rp1,72 triliun pada 2022.

Selain keputusan pembagian dividen, RUPST AALI juga menyepakati perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Ratna Wardhani mengisi posisi Komisaris Independen menggantikan Sidharta Utama dan Djap Tet Fa mengisi jabatan sebagai Direktur menggantikan Nico Tahir.

Berikut susunan komisaris dan direksi AALI yang baru

Komisaris

Presiden Komisaris: Chiew Sin Cheok

Komisaris: Johannes Loman

Komisaris independen: Aridono Sukmanto

Komisaris independen: Ratna Wardhani

Direktur

Presiden Direktur: Santosa

Direktur: Mario Casimirus Surung Gultom

Direktur: M. Hadi Sugeng Wahyudiono

Direktur: Rujito Purnomo

Direktur: Said Fakhrullazi

Direktur: Eko Prasetyo Wibisono

Direktur: Djap Tet Fa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News