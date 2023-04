April Banjir Dividen Jumbo, 8 Emiten Umumkan Tanggal Pembayaran

Bisnis, JAKARTA — April ini bakal menjadi periode yang diramaikan dengan jadwal pembagian dividen bernilai jumbo, termasuk dari emiten bank besar dan emiten tambang batu bara. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) hingga PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) masuk dalam daftar tersebut.

Teranyar, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Kamis (30/3/2-23) menyetujui pembagian US$774 juta atau 65 persen dari laba bersih tahun buku 2022 sebagai dividen kepada para pemegang saham perseroan. Sebesar US$299,5 juta atau setara dengan Rp4.128 per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada 22 November 2022.

Selanjutnya, sebesar US$476,6 juta atau setara Rp6.416 per saham akan dibagikan dalam dividen tunai. Rencananya, jadwal pembayaran dividen pada pemegang saham akan dilakukan ITMG pada 18 April 2023.

Selain ITMG, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) resmi memutuskan pembagian dividen final sebesar Rp23 per saham yang akan dibayarkan pada 28 April 2023.

Sementara itu, emiten ritel PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF) resmi memutuskan pembagian dividen sebesar Rp525 per saham atau total Rp1,24 triliun untuk tahun buku 2022. Pembagian dividen ini disepakati dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang digelar 29 Maret 2023.

Manajemen LPPF menjelaskan dividen final akan dibayarkan pada 27 April 2023. Dengan demikian, pemegang saham yang terdaftar di daftar pemegang saham Perseroan pada 11 April 2023 akan berhak untuk menerima pembayaran dividen. Hal ini sesuai dengan kebijakan manajemen untuk pembayaran dividen sebesar minimum 50 persen dari laba.

Aksi korporasi pembagian dividen juga akan dilakukan oleh emiten bank pelat merah pada April 2023. Berdasarkan pengumuman di Bursa Efek Indonesia, BBRI akan menebar dividen tunai Rp231,22 per saham atau Rp34,89 triliun pada 12 April 2023.

Pada tanggal yang sama, BMRI yang dijadwalkan membagikan dividen tunai Rp529,33 per saham.

Pembagian dividen juga dilakukan BBNI dan BBTN pada 14 April 2023 senilai masing-masing Rp392,78 per saham dan Rp43,39 per saham. Dividen tunai juga bakal mengalir dari kocek BBCA senilai Rp170 per saham kepada pemegang sahamnya pada 14 April 2023.

Adapaun sejumlah emiten juga mengantre untuk menyelenggarakan RUPST pada April ini, yang salah satu agendanya persetujuan pemegang saham. Semisal, PT Astra International Tbk (ASII) akan menyelenggarakan RUPST pada 19 April 2023.

Sementara itu, anak usaha ASII, PT United Tractors Tbk. (UNTR) mengusulkan dividen final sebesar Rp 6.185 per saham, dengan RUPST tahun buku 2022 yang akan digelar 12 April 2023 mendatang.

