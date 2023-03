IHSG Dibuka Menguat, Saham BBCA, KLBF, dan UNVR Cuan Banyak

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada pembukaan perdagangan hari ini dan bergerak ke zona hijau, Jumat (24/3/2023).

Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka di posisi 6.694,01 dan melesat ke posisi tertinggi 6.715,33 sesaat setelah pembukaan. Tercatat, 129 saham menguat, 82 saham melemah, dan 194 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar IHSG terpantau menjadi Rp9.352 triliun.

Saham COAL terpantau melesat 10,85 persen ke Rp143. Kemudian disusul CHIP dan MTSM yang naik masing-masing 9,09 persen dan 7,25 persen.

Dari jajaran big caps, KLBF menguat 4,07 persen dan BBCA menyusul dengan kenaikan 2,06 persen. Selain itu, saham berkapitalisasi pasar besar lain seperti BMRI naik 0,95 persen, BBNI naik 0,27 persen, ASII naik 0,85 persen, UNVR naik 1,67 persen, dan UNTR naik 1,36 persen.

Tim Riset Phintraco Sekuritas mengatakan IHSG berhasil tutup gap di 6.690 pada Selasa (21/3/2022) dan menjadi sinyal rebound lanjutan ke resistance area 6.710-6.730 pada perdagangan Jumat (24/3/2023). Hal tersebut diperkuat dengan terbentuknya white marubozu seiring golden cross pada MACD.

Phntraco Sekuritas menuturkan The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps ke 5 persen pada FOMC bulan Maret (22/3/2023). Pada FOMC tersebut, The Fed juga memberikan petunjuk bahwa kenaikan suku bunga acuan akan segera berakhir.

Hal ini membuka peluang penguatan pada saham-saham rate sensitive pada perdagangan Jumat (24/3/2023).

Masih dari eksternal, Bank of England juga menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps ke 4,25 persen. Sinyal dovish dari The Fed dan Bank of England berpotensi mendorong penguatan nilai tukar Rupiah di Jumat (24/3/2023). Adapun nilai tukar Rupiah menguat 0,09 persen ke level Rp15.340/USD di Selasa (21/3/2023) sore.

Top picks Phintraco Sekuritas pada perdagangan hari ini adalah BMRI, TLKM, ASLC, GOTO, SCMA, dan COAL.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News