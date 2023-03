Prospek Cerah Saham Sektor Konsumer dan Translog Jelang Ramadan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Sektor konsumer non siklikal dan transportasi logistik (Transog) berpotensi meraih cuan pada momen ramadan dan lebaran. Diketahui, secara tahun berjalan atau year to date hingga 14 Maret 2023 lalu, kinerja kedua indeks ini paling moncer.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) Indeks transportasi dan logistik dan Indeks consumer non siklikal mencatatkan kinerja paling positif secara tahun berjalan (year to date/ytd) dari total 42 indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) per 14 Maret 2023. Dua indeks tersebut mencatatkan pertumbuhan positif masing-masing 4,34 persen dan 0,17 persen secara ytd.

Analis Mirae Asset Sekuritas Rizkia Darmawan menilai dengan aktivitas konsumen dan juga mobilitas yang kembali ramai, akan menjadi daya ungkit terhadap pendapatan perusahaan yang bergerak di sektor fast moving consumer goods (FMCG), restoran, dan jasa transportasi taksi.

Di sisi lain, kata dia, untuk jasa transportasi laut, walaupun harga komoditas sudah mulai stabil, produksi dan penambangan masih akan terus bertumbuh tahun ini.

“Kemudian seperti yang kita tahu juga, dengan China yang sudah buka kembali setelah zero covid policy yang panjang, salah satu negara importir terbesar di dunia, harusnya juga menaikkan permintaan barang masuk ke china,” kata Darmawan kepada Bisnis, Kamis (16/3/2023).

Darmawan pun merekomendasikan saham PT Blue Bird Tbk. (BIRD) dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT).

Sementara itu, Equity Research Analyst Phintraco Sekuritas Rio Febrian merekomendasikan sejumlah saham di sektor terkait yakni:

BIRD - Speculative Buy

Stochastic RSI mengindikasikan goldencross di oversold area, didukung dengan penyempitan negative slope MACD. Hal ini membuka peluang rebound ke kisaran 1750-1770 selama bertahan diatas 1670.

Target : 1750-1770

Entry : >1670

Stoploss : 1600-1615

TMAS - Trading Buy

Stochastic RSI cenderung bergerak naik dari oversold area, sejalan dengan penyempitan negative slope MACD. Potensi uji target level 3020, selama bertahan diatas 2850.

Target 2 : 3200

Target 1 : 3020

Entry : >2850

Stoploss 1 : 2770

Stoploss 2 : 2530

INDF - Trading Buy

Stochastic RSI dan MACD cenderung bergerak naik. Potensi rebound lanjutan ke kisaran 6275, selama bertahan diatas 6125.

Target : 6275

Entry : >6125

Stoploss : 6050

SSMS - Wait and See

Stochastic RSI cenderung bergerak turun ke oversold area. Potensi uji pivot level 1670.

Resistance : 1750

Pivot : 1670

Support 1 : 1620

Support 2 : 1575

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

