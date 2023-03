Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 15 Maret 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) diprediksi berpeluang rebound pada perdagangan hari ini, Rabu (15/3/2023), meski kemarin IHSG ditutup ambles lebih dari 2 persen.

Analis MNC Sekuritas menyebutkan HSG terkoreksi cukup agresif sebesar 2 persen ke 6.641 disertai dengan tekanan jual yang besar. Selama IHSG masih mampu bertahan di atas 6.557 sebagai stoplossnya, maka posisi IHSG sedang berada di akhir wave v dari wave (c) dari wave [ii].

"Hal tersebut berarti, koreksi IHSG akan relatif terbatas untuk menguji area 6.616 dan berpeluang menguat," jelasnya dalam publikasi riset.

IHSG ditutup ambles 2,14 persen pada perdagangan, Selasa (14/3/2023) dan meninggalkan level psikologis 6.700. Indeks komposit terkoreksi 145,14 poin ke 6.641,81 di tengah sentimen negatif eksternal. Saham-saham bank jumbo seperti BBNI, BBRI, BMRI dan BBCA kompak berada di zona merah. Adapun saham UNTR, ADRO, hingga TLKM, memimpin penguatan big cap pada perdagangan kemarin.

Hanya terdapat 101 saham yang parkir di zona hijau saat penutupan, sementara mayoritas 478 saham melemah dan 146 saham ditutup stagnan. Seluruh sektor terpantau ditutup melemah dengan koreksi terdalam terjadi pada IDXTRANS yang turun 3,93 persen. Sektor teknologi menyusul dengan pelemahan sebesar 3,07 persen dan sektor energi turun 2,94 persen.

Adapun untuk hari ini (15/3) MNC sekuritas merekomendasikan saham:

INCO - Buy on Weakness

INCO ditutup terkoreksi 1,6% ke 6,075 disertai dengan peningkatan volume penjualan. Posisi INCO diperkirakan sedang berada di akhir wave (v) dari wave [a], sehingga koreksi INCO akan relatif terbatas dan berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 5,900-6,000

Target Price: 6,325, 6,825

Stoploss: below 5,750

TRJA - Buy on Weakness

TRJA ditutup terkoreksi 2,9% ke 272 pada perdagangan kemarin (14/3). Pada chart mingguan, posisi TRJA sedang berada pada bagian dari wave (2) dari wave [C], sehingga TRJA masih rawan terkoreksi dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 218-258

Target Price: 286, 376

Stoploss: below 208 (weekly closing)

WOOD - Buy on Weakness

WOOD ditutup flat di 410 disertai dengan volume penjualan yang tinggi. Posisi WOOD saat ini sedang berada pada bagian dari wave 2 dari wave (1), sehingga WOOD masih rawan terkoreksi dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 356-384

Target Price: 428, 450

Stoploss: below 348

UNVR - Sell on Strength

UNVR ditutup menguat 1,2% ke 4,210 disertai dengan peningkatan volume pembelian. Posisi UNVR saat ini diperkirakan sedang berada di wave c dari wave (iv), sehingga penguatan UNVR akan cenderung terbatas dan rawan terkoreksi kembali. Adapun koreksi UNVR akan berada pada rentang 3,800 hingga 4,040, koreksi UNVR akan lebih terkonfirmasi bila break support di 4,050.

Sell on Strength: 4,240-4,310

09:00 WIB IHSG dibuka menguat IHSG dibuka menguat 0,72 persen atau 47,83 poin menjadi 6.689,65. Sebanyak 127 saham menguat, 57 saham melemah dan 266 saham stagnan.

