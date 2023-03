Kasus Silicon Valley Bank (SVB) Berdampak ke IHSG, Cek Saham Pilihannya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi melanjutkan rebound lanjutan pada perdagangan hari ini, Selasa (14/3/2023), setelah ditutup menguat pada perdagangan Senin (13/3/2023). Sentimen meredanya kasus Silicon Valley Bank (SVB) menjadi salah satu katalis.

Tim riset Phintraco Sekuritas menyebut IHSG akan kembali mencoba menututup gap ke 6.800, sebelum menguji resistance terdekat di 6.850 pada perdagangan hari ini.

“Terdapat minor positive divergence antara IHSG dengan Stochastic RSI. Hal ini mendukung potensi rebound lanjutan secara teknikal dalam jangka pendek,” tulis Phintraco Sekuritas, Selasa (14/3/2023).

Phintraco menyebut kesigapan Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan The Fed terkait kondisi Silicon Valley Bank meredam potensi terjadinya bank run di awal pekan ini (13/3/2023). Pemerintah AS menjamin akses kreditur ke dananya di Senin (13/3/2023) dan The Fed memberikan fasilitas pinjaman untuk menjaga likuiditas pihak-pihak yang terdampak.

Selain itu, kondisi di atas juga mendasari ekonom untuk merubah pandangannya terhadap arah kebijakan The Fed. Menurut Phintraco, banyak ekonom mulai mempertimbangkan kemungkinan The Fed mempertahankan sukubunga acuan dalam FOMC 22 Maret 2023, dari ekspektasi sebelumnya berupa kenaikan 25-50 bps.

Dengan demikian, RDG Bank Indonesia diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan pada 16 Maret 2023. Hal ini berpotensi memicu penguatan lanjutan nilai tukar Rupiah dalam jangka pendek. Nilai tukar Rupiah menguat 0.55 persen ke Rp15.360/USD di Senin Sore (13/3). Adapun saham-saham pilihan tim Phintraco Sekuritas yakni, ADRO, BIPI, BRIS, ERAA, INDF, ISAT dan MAPI.

Sementara itu, tim riset MNC Sekuritas menyebut, IHSG berpeluang melanjutkan penguatannya pada perdagangan hari ini, Selasa (14/3/2023), setelah ditutup di zona hijau pada perdagangan Senin (13/3/2023) kemarin.

Tim MNC Sekuritas menyebut pada perdagangan kemarin HSG ditutup menguat 0,3 persen ke 6.786 disertai dengan munculnya volume pembelian. Meskipun sempat membentuk lower low di 6.727, namun IHSG kembali ditutup di atas area supportnya.

“Sehingga posisi IHSG masih berada pada bagian dari wave (b) dari wave [ii], sehingga IHSG berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji 6.817-6.846,” tulis tim riset MNC Sekuritas, Selasa (14/3/2023).

Kendati demikian, tim MNC Sekuritas menyebut, jika IHSG break ke level 6.728 kembali, maka akan menuju ke 6.712 hingga ke level 6.644. Adapun tim MNC Sekuritas menyebut support berada di level 6.728, 6.688 dan resistance 6.890, 6.961.

