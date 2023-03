Terpopuler Hari Ini: Harga Emas dan Keputusan Goldman hingga BlackRock untuk ADRO

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Para investor di pasar modal mencermati pergerakan harga emas sepanjang hari kemarin.

Transaksi jual dan beli investor institusi terhadap saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) juga menyita perhatian pelaku pasar modal.

Berikut daftar 5 berita terpopuler di Kanal Market Bisnis.com:

1. Harga Emas Hari Ini, Senin 6 Maret 2023, Kabar Baik The Fed

Harga emas berpeluang menguat seiring dengan pelemahan dolar AS akibat sentimen dovish The Fed terkait suku bunga ke depan.

Laporan Monex Investindo Futures menyebutkan harga emas berakhir naik US$20,50 ke level US$1.855,95 pada hari Jumat (3/3/2023) di balik sentimen melemahnya dolar AS.

2. Beda Keputusan Goldman hingga BlackRock untuk Adaro (ADRO)

Transaksi jual dan beli terpantau dilakukan oleh sederet investor institusi seperti BlackRock hingga Goldman usai salah satu emiten batu bara kakap, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO), merilis laporan keuangan tahun buku 2022.

Adaro Energy Indonesia baru saja merilis laporan keuangan 2022 pada akhir pekan lalu.

Hasilnya, rapor top line dan bottom line produsen batu bara yang dinahkodai konglomerat Garibaldi ‘Boy” Thohir itu mampu melewati estimasi konsensus para analis.

3. Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, 6 Maret 2023

Nilai tukar rupiah hari ini akan terpengaruhi sentimen global terutama data ekonomi China dan Amerika Serikat.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan rupiah diperdagangkan melemah sekitar 0,13 persen menjadi Rp15.300 per dolar AS pada akhir pekan lalu meskipun data ekonomi China mengangkat sentimen risk-on di pasar Asia.

Rupiah masih dipengaruhi oleh data klaim pengangguran AS karena dibuka lebih lemah hingga mencapai Rp15.318 per dolar AS.

4. United Tractors (UNTR) Mau Bagi Dividen Lebih Besar dari Laba, dari Mana Asalnya?

Emiten anak usaha Astra International PT United Tractors Tbk. (UNTR) mengusulkan pembagian dividen final sebesar Rp6.185 per saham, yang akan menjadikan total dividen UNTR selama 2022 menjadi Rp7.003 per saham.

Total dividen ini tercatat lebih besar dibandingkan laba per saham UNTR atau earning per share yang sebesar Rp5.679 per saham.

Corporate Secretary United Tractors Sara K. Loebis mengatakan dana untuk dividen UNTR ini akan berasal dari keuntungan yang diperoleh pada 2022, juga dari kas yang ada di perusahaan.

5. Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, 6 Maret 2023

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi akan menguat pada perdagangan awal pekan terpengaruh optimisme global terutama ekonomi China.

IHSG berakhir melemah 0,64 persen pada perdagangan Jumat (3/3/2023) sehingga selama sepekan lalu IHSG mengalami koreksi 0,63 persen.

Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat di Wall Street, New York mengalami lonjakan pada perdagangan akhir pekan lalu.

