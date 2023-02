Lippo Cikarang (LPCK): Pemenuhan Hak Konsumen Meikarta Tanggung Jawab PT MSU

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) menegaskan pemenuhan hak konsumen apartemen Meikarta termasuk serah terima unit sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

Sekretaris Perusahaan LPCK Veronika Sitepu mengatakan, telah menyampaikan kepada MSU mengenai skema opsi titip jual serta syarat dan ketentuannya. LPCK akan memberikan pengumuman usai mendapatkan tanggapan dari manajemen MSU.

“Dapat kami sampaikan bahwa pemenuhan hak-hak konsumen apartemen Meikarta dan pemenuhan target serah terima merupakan sepenuhnya tanggung jawab PT Mahkota Sentosa Utama,” ujar Veronika dalam keterbukaan informasi, Sabtu (18/2/2023).

Lebih lanjut, Veronika mengatakan, LPCK selaku pemegang saham MSU mendukung agar komitmen dan target serah terima unit konsumen Meikarta sesuai dengan putusan homologasi dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini lantaran apartemen Meikarta berada dalam kawasan Lippo Cikarang sehingga meningkatnya tingkat hunian akan berdampak positif bagi kegiatan komersial secara keseluruhan. Adapun, dia menyebut tidak ada informasi atau kejadian yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan harga saham LPCK.

Saham LPCK terkoreksi 1,49 persen atau 15 poin ke level Rp990 pada perdagangan akhir pekan, Jumat (17/2/2023). Saham LPCK bergerak pada rentang Rp970 hingga Rp1.000.

Sebanyak 114.200 saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai Rp110,84 juta. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp2,65 triliun.

Price earning ratio (PER) LPCK berada di posisi 7,27 kali, sedangkan price to book value (PBV) berada di posisi 0,40 kali. Kemudian debt equity ratio (DER) mencapai 34,78 persen.

Sebelumnya, Presiden Direktur LPCK Ketut Budi Wijaya mengatakan, MSU menggugurkan rencana pembangunan apartemen Meikarta di Distrik 3. Meikarta hanya akan memiliki Distrik 1 dan Distrik 2 sampai 2027.

Setelah dikonfirmasi kembali, Meikarta akan memiliki 28 tower di Distrik 1 dan 9 tower di Distrik 2 hingga tahun 2027 mendatang. Adapun, bagi konsumen yang telah membeli unit di Distrik 3, pihaknya menawarkan relokasi di Distrik 2 Meikarta.

"Kalau mereka setuju, mereka relokasi ke Distrik 2 karena Distrik 2 jauh lebih bagus dan besar. Distrik 2 dekat dengan Lippo Cikarang yang sudah berkembang," jelasnya.

Jika konsumen tidak relokasi, manajemen Meikarta menawarkan skema secondary market atau titip jual kepada PT MSU. Nantinya, hasil penjualan di pasar sekunder itu akan diserahkan kepada konsumen sesuai dengan kesepakatan.

"Itu yang kami lalui dengan titip jual, jadi unit-unit ini tetap diperjualbelikan melalui secondary market namanya," ujarnya.

Ketut menerangkan, saat ini pihaknya telah membangun 7 blok atau 14 tower di Distrik 1 dan yang telah diserahterimakan dengan rata-rata 50-95 persen unit di masing-masing tower. Sementara, tingkat hunian di 14 tower tersebut mencapai 40 persen dari total yang telah diserahkan.

