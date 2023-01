Harga Emas Hari Ini, Jumat 20 Januari 2022, Katalis Resesi AS

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas hari ini, Jumat (20/1/2023) ditopang sentimen investor yang menjauhi aset berisiko karena potensi resesi Amerika Serikat yang melemahkan dolar AS.

Laporan Monex Investindo Futures menyebutkan ditopang sentimen risk off investor di tengah ancaman resesi AS memicu kenaikan harga emas pada hari Kamis, ditutup menguat US$ 27,96 ke level US$1.931,96.

"Di sesi Asia, harga emas hari ini berpotensi dibeli uji resistance US$1.940. Namun jika bergerak turun ke bawah level US$1.929 berpeluang dijual uji support US$1.923. Potensi rentang harga di sesi Asia US$1.923 - US$1.940," papar Monex.

Analis Komoditas dan Founder Traderindo Wahyu Laksono mengatakan saat ini harga emas sedang dalam pola rebound signifikan setelah anjlok dan mencapai titik terendahnya tahun lalu.

“Ancaman resesi dan potensi peredaan agresivitas Fed yang dipicu meredanya inflasi menjadi pemicu utama rebound tersebut,” kata Wahyu kepada Bisnis, Kamis (19/1/2023).

Wahyu mengatakan, saat ini masalah geopolitik bukan menjadi sentimen yang signifikan. Pergerakan harga emas saat ini lebih dipengaruhi oleh siklus yield terutama di AS. Saat ini inflasi jadi isu utama dan data inflasi jadi fundamental yang sangat signifikan.

“Indikator penting bagi pasar keuangan ada pasar obligasi AS, yang mana sudah ambruk pada 2022. Baik yang tenor 10 tahun dan 2 tahun belakangan anjlok. Hal ini biasanya adalah indikator pendahulu bagi arah suku bunga,” ungkapnya.

Melihat pergerakan harga emas, Wahyu menyebutkan semester kedua tahun lalu adalah momentum buy on weakness, dan saat ini juga masih berlaku. Namun, meskipun emas terus naik, bagi investor yang ingin mulai investasi pun masih potensial.

“Secara teknikal kenaikan tajam harga emas pada November dan Desember adalah sinyal bullish yang bisa berlanjut hingga 2023. Secara umum pada 2023 saya juga menduga dolar AS akan berbalik melemah akhirnya,” katanya.

Simak pergerakan harga emas hari ini secara live.

13:16 WIB Harga emas bervariasi Pukul 13.12 WIB, harga emas spot turun 0,22 persen atau 4,17 poin menjadi US$1.928,07 per troy ounce. Harga emas Comex kontrak Februari 2023 naik 0,25 persen atau 4,9 poin menuju US$1.928,8 per troy ounce. 10:29 WIB Emas Antam dan Pegadaian naik Harga emas hari ini di gerai Antam dan Pegadaian meningkat. Cek selengkapnya. Emas Antam Emas Pegadaian

