Selalu Royal, Cek Riwayat Dividen Unilever Indonesia (UNVR) 3 Tahun Terakhir

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten barang konsumer PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) kembali membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Bulan depan, Unilever akan membagikan dividen interim untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022.

Berdasarkan pengumuman di harian Bisnis Indonesia, UNVR akan membagikan dividen interim sebesar Rp69 per saham atau total Rp2,63 triliun (Rp2.632.350.000).

Keputusan itu diambil dari rapat direksi pada Jumat, 18 November 2022. Keputusan tersebut juga telah memperoleh persetujuan dari dewan komisaris.

“Menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp69 per saham atau seluruhnya Rp2.632.350.000,” tulis manajemen, Senin (21/11/2022).

Dividen tersebut diambil dari laba bersih per 30 Juni 2022 yang mencapai Rp3,4 triliun, tumbuh 12,6 persen secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dividen akan diberikan kepada pemilik 38,15 miliar saham perusahaan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada 1 Desember 2022 pukul 16.00 WIB. Adapun pembayaran dividen jatuh pada 15 Desember 2022.

Dikenal sebagai emiten yang royal, UNVR tercatat telah membagikan dividen Rp150 per saham untuk tahun buku 2021. Masing-masing Rp66 sebagai dividen interim yang dibayar pada 16 Desember 2021 dan dividen final sebesar Rp84 yang dibayar pada 13 Juli 2022.

Total dividen yang dibagikan UNVR mencapai Rp5,72 triliun. Dengan demikian, dividend payout ratio (DPR) untuk tahun buku 2021 mencapai 99,34 persen.

Rasio dividen yang besar juga diperlihatkan pada tahun buku 2020 ketika UNVR membagikan dividen sebesar Rp187 per saham. Dividen tersebut didistribusikan sebagai dividen interim Rp87 per saham yang dibayar pada 17 Desember 2020 dan dividen final Rp100 per saham yang dibayarkan pada 24 Juni 2021.

Untuk tahun buku 2020, UNVR membukukan laba bersih sebesar Rp7,16 triliun dan laba per saham dasar Rp188. Dengan demikian, DPR tahun buku 2020 mencapai 99,47 persen.

Sebelumnya, pada tahun buku 2019, rasio pembayaran dividen UNVR mencapai 100 persen atau keseluruhan dari laba bersih senilai Rp7,39 triliun dibagikan sebagai dividen. Dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) 2019 Unilever Indonesia yang digelar Jumat (24/7/2020), pemegang saham perseroan menyetujui pembagian dividen final dari laba bersih perseroan sejumlah Rp107 per saham setelah stock split atau setara Rp4,1 triliun.

UNVR juga telah membagikan dividen interim sebesar Rp430 per lembar saham atau setara Rp3,3 triliun dari total laba bersih per Juni 2019 pada 18 Desember 2019. Dividen interim tersebut mengacu pada harga saham sebelum stock split dengan rasio 1:5. Nominal saham UNVR berubah dari mulanya Rp10 per saham menjadi Rp2 per saham.

Dividen jumbo juga dibagikan UNVR untuk tahun buku 2018 ketika perusahaan membagikan dividen interim Rp410 dan dividen final Rp775 atau total Rp1.185 per saham. Laba yang dikantongi UNVR sampai akhir 2018 mencapai Rp9,35 triliun dan laba per saham dasar Rp1.190 sehingga rasio pembagian dividen mencapai 99,57 persen.

Unilever merupakan salah satu anggota IDX High Dividend 20 yang beranggotakan 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dan memiliki dividend yield yang tinggi. Meski demikian, saham UNVR terpantau melemah 1,72 persen ke label Rp4.560 sampai pukul 14:02 WIB.

Unilever Indonesia Holding B.V. merupakan pemegang saham pengendali yang memiliki 32,42 miliar saham UNVR atau setara 84,99 persen. Sementara itu, masyarakat menggenggam 5,72 miliar saham atau 15,01 persen.

