Lapangan Golf dan Penjualan Topang Laba Modern Land (MDLN), Intip Strategi Lajutannya!

Bisnis.com, JAKARTA - PT Modernland Realty Tbk. (MDLN) menyebut akan meluncurkan beberapa kluster baru di Jakarta Garden City (JGC) untuk memperkuat tren kinerja positif pada 2022. MDLN tercatat mampu membalikan rugi menjadi laba bersih sebesar Rp234,51 miliar pada kuartal III/2022.

General Manager Investor Relation and Corporate Secretary MDLN Danu Pate mengatakan perseroan juga tengah meluncurkan beberapa kluster baru di JGC. Beberapa diantaranya adalah Mahakam phase 2 dan The Essence at Yarra, serta Modern Hub shophouses di Kota Modern.

"[Produk baru akan] menyesuaikan dengan permintaan dan daya beli pasar serta tren produk yang diinginkan konsumen," ujar Danu kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (13/11/2022).

Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2022, emiten properti itu mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp614,55 miliar atau meningkat 6,28 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Pada tahun 2021, MDLN membukukan pendapatan sebesar Rp578,19 miliar.

Kinerja pendapatan MDLN terdiri dari penjualan bersih, pendapatan dari hotel dan sewa, dan lapangan golf serta restoran club house. Secara terperinci, penjualan bersih MDLN meningkat 7,18 persen menjadi Rp520,4 miliar, pendapatan dari hotel dan sewa menurun 9,07 persen menjadi Rp51,6 miliar, dan pendapatan dari lapangan golf dan restoran club house meningkat 18,34 persen menjadi Rp42,54 miliar.

MDLN mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp234,51 miliar pada kuartal III/2022. MDLN mampu membalikan rugi Rp460,19 menjadi laba pada sembilan bulan pertama tahun ini.

