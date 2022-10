Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini Potensi Profit Taking?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih rawan terkoreksi pada perdagangan hari ini, Jumat (28/10/2022).

Tim Analis MNC Sekuritas dalam laporannya menjelaskan IHSG ditutup naik 0,7 persen ke 7.091 pada perdagangan Kamis (27/10/2022). Penguatan IHSG terlihat masih tertahan oleh area resistance di 7,108 dan MA60-nya.

Adapun, posisi IHSG saat ini diperkirakan berada pada bagian dari wave (x) dari wave [y], dan apabila IHSG mampu break resistance-nya maka IHSG akan mengarah ke 7.136 - 7.156 untuk membentuk akhir wave (x).

Selanjutnya, MNC Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak pada level support 6.847 dan 6.974 serta resistance 7.100 dan 7.135.

Adapun beberapa saham yang menjadi rekomendasi MNC Sekuritas untuk perdagangan hari ini adalah sebagai berikut:

ADRO - Buy on Weakness

ADRO ditutup menguat 1,3 persen ke 3.980 pada perdagangan kemarin (27/10) dan disertai dengan peningkatan volume pembelian. Selama tidak terkoreksi ke bawah 3.800 sebagai stoplossnya, maka posisi ADRO sedang berada di awal wave [v] dari wave 5 dan berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 3.930-3.980

Target Price: 4.240, 4.410

Stoploss: below 3,800

INTP - Spec Buy

INTP ditutup terkoreksi 0,5% ke 9,200 pada perdagangan kemarin (27/10). Selama tidak terkoreksi ke bawah 9,000 sebagai stoplossnya, maka posisi INTP saat ini sedang berada di awal wave 3 dari wave (3) dan berpeluang berbalik menguat kembali.

Spec Buy: 9,150-9,200

Target Price: 9,600, 9,975

Stoploss: below 9,000

MDKA - Buy on Weakness

MDKA ditutup menguat 1 persen ke 3.850 pada perdagangan kemarin (27/10) dan disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. Kami perkirakan, posisi MDKA sedang berada di awal wave C dari wave (B) sehingga MDKA masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 3.740-3.840

Target Price: 4.120, 4,320

Stoploss: below 3.680

MPMX - Buy on Weakness

MPMX ditutup menguat 1 persen ke 1.015 pada perdagangan kemarin (27/10) namun masih tertahan MA60. Kami perkirakan, posisi MPMX sedang berada di awal wave (iii) dari wave [c] sehingga MPMX masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 995-1.010

Target Price: 1.060, 1.105

Stoploss: below 980

