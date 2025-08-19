Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 18 Agustus 2025

Berikut prediksi pergerakan IHSG dan rekomendasi saham dari sejumlah analis pada perdagangan hari ini, Selasa (18/8/2025).
Rio Sandy Pradana
Rio Sandy Pradana - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 06:05
Share
Investor mencari informasi pergerakan harga saham di Jakarta, Senin (16/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Investor mencari informasi pergerakan harga saham di Jakarta, Senin (16/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) sempat menyentuh level 8.000 pada perdagangan akhir pekan lalu. Apakah tren penguatan masih berlanjut pada pekan ini?

IHSG parkir di zona hijau dengan menguat 4,84% ke level 7.898,37 sepanjang perdagangan 11-15 Agustus 2025. Kapitalisasi pasar Bursa juga tercatat naik menjadi Rp14.247 triliun.

Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan IHSG selama sepekan ditutup mengalami penguatan 4,84% pada posisi 7.898,37 dari 7.533,38 pada pekan sebelumnya.

Indeks komposit juga berhasil menorehkan sejarah baru dengan menyentuh rekor all time high (ATH) pada perdagangan intraday di level 8.017,06 sebelum pada akhirnya ditutup level 7.898,37.

Adapun, kapitalisasi pasar Bursa juga tercatat mengalami peningkatan sebesar 5,11% menjadi Rp14.247 triliun dari Rp13.555 triliun pada pekan sebelumnya.

Sementara rata-rata volume transaksi harian Bursa terpantau mengalami peningkatan 19,55% menjadi 35,88 miliar lembar dari 30,01 miliar lembar pada penutupan pekan lalu. Adapun, rata-rata nilai transaksi harian Bursa mengalami peningkatan tertinggi pada perdagangan pekan ini.

Baca Juga

"Peningkatan tertinggi terjadi rata-rata nilai transaksi harian BEI yaitu sebesar 24,86% menjadi Rp21,32 triliun dari Rp17,07 triliun pada pekan sebelumnya," kata Kautsar dikutip Sabtu (16/8/2025).

Rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa pada pekan ini juga tercatat mengalami peningkatan sebesar 5,87% menjadi 2,08 juta kali transaksi dari 1,96 juta kali transaksi pada pekan lalu.

Menutup pekan lalu, tepatnya pada Jumat (15/8/2025), investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp1,31 triliun dan sepanjang tahun 2025 investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp55,18 triliun.

Tim Analis MNC Sekuritas memperkirakan saat ini posisi IHSG sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave 1 dari wave (3) pada label hitam.

"Hal tersebut berarti, masih terdapat ruang IHSG menguat menguji 8.025-8.102. Namun demikian waspada akan adanya koreksi jangka pendek ke 7.815 hingga 7.892," seperti dikutip dalam riset, Senin (18/8/2025).

IHSG diproyeksikan bergerak pada rentang support 7.800, 7.680 dan resistance 8.008, 8.103.

MNC Sekuritas memberikan rekomendasi agar investor mempertimbangkan opsi buy on weakness untuk saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY), PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk. (INKP), dan PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rio Sandy Pradana
Editor : Rio Sandy Pradana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Dari Batu Bara, Emas, hingga Ekspansi Nikel & Penopang Kuat Saham UNTR
Premium
1 jam yang lalu

Dari Batu Bara, Emas, hingga Ekspansi Nikel & Penopang Kuat Saham UNTR

Ekspansi AKRA, KIJA, DMAS, hingga DILD di Kawasan Industri
Premium
2 jam yang lalu

Ekspansi AKRA, KIJA, DMAS, hingga DILD di Kawasan Industri

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Setelah IHSG Tembus 8.000, Akankah Sentimen RAPBN 2026 Berlanjut?

Setelah IHSG Tembus 8.000, Akankah Sentimen RAPBN 2026 Berlanjut?

Ekspansi AKRA, KIJA, DMAS, hingga DILD di Kawasan Industri

Ekspansi AKRA, KIJA, DMAS, hingga DILD di Kawasan Industri

Ongkos Mahal, Emiten Batu Bara Indonesia Tetap Komitmen Menuju Energi Bersih

Ongkos Mahal, Emiten Batu Bara Indonesia Tetap Komitmen Menuju Energi Bersih

Cermati Saham Lapis Kedua Pilihan Cuan, dari ELSA hingga SIDO

Cermati Saham Lapis Kedua Pilihan Cuan, dari ELSA hingga SIDO

IHSG Berpotensi Main di Atas 8.000 Besok (19/8), Rekomendasi Saham BBNI hingga MAPI

IHSG Berpotensi Main di Atas 8.000 Besok (19/8), Rekomendasi Saham BBNI hingga MAPI

Investor Asing Guyur Pasar Saham RI, Tren Bullish IHSG Dikonfirmasi

Investor Asing Guyur Pasar Saham RI, Tren Bullish IHSG Dikonfirmasi

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators

Semarak HUT ke-80 RI di Pasar Modal IHSG Tembus 8.000

Semarak HUT ke-80 RI di Pasar Modal IHSG Tembus 8.000

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis
Emas
12 menit yang lalu

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis

Mayora (MYOR) Rogoh Rp295 Miliar, Bayar Pokok & Bunga Obligasi
Obligasi & Reksadana
31 menit yang lalu

Mayora (MYOR) Rogoh Rp295 Miliar, Bayar Pokok & Bunga Obligasi

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 18 Agustus 2025
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 18 Agustus 2025

Setelah IHSG Tembus 8.000, Akankah Sentimen RAPBN 2026 Berlanjut?
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Setelah IHSG Tembus 8.000, Akankah Sentimen RAPBN 2026 Berlanjut?

Wall Street Ditutup Melemah, Investor Menanti Arahan Powell di Jackson Hole
Bursa & Saham
2 jam yang lalu

Wall Street Ditutup Melemah, Investor Menanti Arahan Powell di Jackson Hole

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

8 Perusahaan Antre IPO di BEI Agustus 2025, Siap Ikuti Jejak COIN & CDIA?

2

"Diet" Ketat Danantara: Siapkan 300 Merger BUMN hingga Hapus Tantiem Petinggi

3

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Senin, 18 Agustus dan Besaran Pajaknya

4

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

5

Tabel Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

10 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI Tengah Agustus 2025

10 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI Tengah Agustus 2025

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Rayakan HUT ke-80 RI di Istana, Rosan Ungkap Harapan Kontribusi Danantara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Dorong Daya Beli Masyarakat
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

8 Perusahaan Antre IPO di BEI Agustus 2025, Siap Ikuti Jejak COIN & CDIA?

2

"Diet" Ketat Danantara: Siapkan 300 Merger BUMN hingga Hapus Tantiem Petinggi

3

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Senin, 18 Agustus dan Besaran Pajaknya

4

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

5

Tabel Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025