Wall Street Ditutup Rebound, Saham Apple dan Tesla Reli

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Amerika Serikat di Wall Street, New York menguat pada jam-jam terakhir penutupan perdagangan Senin (19/9/2022) waktu setempat dengan reli saham Apple Inc. dan Tesla Inc. setelah penurunan mingguan terburuk indeks pekan lalu.

Berdasarkan data Bloomberg, Selasa (20/9/2022), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,64 persen atau 197,26 ke 31.019,68, S&P 500 naik 0,69 persen atau 26,56 ke 3.899,89, dan Nasdaq menanjak 0,76 persen atau 86,62 poin ke 11.535,02.

Ketiga indeks acuan sempat kesulitan menemukan arah pada Senin karena para investor bersiap untuk kenaikan suku bunga AS berukuran super jumbo di tengah kekhawatiran apakah Federal Reserve dapat memperketat dan meningkatkan kemungkinan hard landing.

Baca Juga : Pandemi Berlalu, Oyo Hotels Bangkitkan Kembali Rencana IPO Awal 2023

Imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun melayang di dekat 3,5 persen sementara tenor dua tahun, yang lebih sensitif terhadap pergerakan kebijakan, mencapai level tertinggi sejak 2007.

"Volatilitas diperkirakan akan tetap meningkat hingga sisa tahun ini minimal. Sampai ada perbaikan yang konsisten dari inflasi, waktu puncak kenaikan suku bunga Fed adalah tantangan. Meskipun pasar tidak mengesampingkan pengujian terendah S&P 500 Juni, pasar akan melihatnya sebagai peluang pembelian potensial,” kata Megan Horneman, kepala investasi di Verdence Capital Advisors

Para Investor bertaruh The Fed akan menaikkan suku bunga 75 basis poin pada Rabu pekan ini, sinyal menuju di atas 4 persen dan kemudian akan berhenti. Strategi jangka panjang berakar pada gagasan bahwa bank sentral akan menghindari kebijakan stop-go yang membawa bencana pada tahun 1970-an yang memungkinkan inflasi tidak terkendali.

Baca Juga : Goldman Sachs: Belanja Konsumen Topang Ekonomi Jepang dan Australia

Menurut Sam Stovall, kepala strategi investasi di CFRA Research, kenaikan poin penuh akan mengejutkan Wall Street karena akan menyiratkan bank sentral bereaksi berlebihan terhadap data daripada berpegang teguh pada rencana mereka. Menyusul tujuh kenaikan biaya bunga sebelumnya sebesar itu, patokan saham AS masing-masing turun empat kali selama periode satu, tiga, dan enam bulan.

Ed Yardeni, presiden firma riset dengan nama sama yang mengalami titik terendah pasar pada tahun 1982 dan 2009, memperkirakan The Fed menaikkan suku bunga sebesar 100 basis poin bulan ini, dengan sikap Ketua The Fed Jerome Powell dan proyeksi ekonomi bank sentral yang hawkish.

Dia memperkirakan aksi The Fed dapat menyebabkan S&P 500 menguji ulang level terendah 16 Juni di 3.666,77, hampir 6 persen di bawah level saat ini.

"Pertanyaan yang harus difokuskan bukanlah apakah Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin atau 100 basis poin,Yang kami cari adalah seberapa agresif Powell dalam enam hingga 12 bulan ke depan. Pesan yang kami dapatkan dalam beberapa minggu ke depan bisa menjadi titik data yang lebih besar dan mengejutkan investor,” kata Phillip Nelson, kepala alokasi aset di NEPC.

Sebagai tanda betapa parahnya penurunan ekuitas, S&P 500 telah diperdagangkan di bawah level teknis utama untuk rentang terlama sejak krisis keuangan global.

Tren jangka panjangnya telah berubah lebih rendah baru-baru ini, dan indeks telah ditutup di bawah rata-rata pergerakan 200 hari untuk 110 sesi perdagangan, rekor terpanjang sejak pasar bearish 2008-2009 dan 2000-2002, menurut Bespoke Investment Kelompok.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :