Profil Wim Maris CEO Baru Pengelola Hypermart (MPPA), 8 Tahun di Super Indo

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Wim Maris secara resmi terpilih sebagai CEO baru emiten ritel pengelola Hypermart, PT Matahari Putra Prima Tbk. (MPPA) menggantikan Elliot J Dickson.

Wim Maris diketahui merupakan warga negara Belgia yang berpengalaman selama 18 tahun di bidang ritel.

Pengalamannya selama hampir dua dekade tersebut didapatnya selama bekerja di Ahold Delhaize Group, yang memegang 51 persen saham kepemilikan supermarket Super Indo milik Anthoni Salim.

Selama berkarir di Ahold Delhaize Group, Wim sempat mendapat tugas di berbagai negara, antaralain di Indonesia, Serbia dan Romania.

Wim sempat menjadi Vice President Lion Super Indo dari tahun 2009 hingga 2017 dan memegang tanggung jawab di bidang procurement, merchandising, marketing, sustainability, hingga food safety & quality assurance (FSQA).

Lulusan program sarjana bidang Hotel Management dari PIVA School, Antwerp, Belgium itu mengawali karirnya sebagai chief procurement officer di Autogrill, perusahaan katering multinasional asal Italia periode 1992 hingga 2005.

Dia memperoleh gelar master untuk Strategic Purchasing and Supply Chain Management dari Michigan State University, University of Stuttgart dan University of Bath.

Selain itu, pria kelahiran 1969 tersebut sempat mengikuti Executive Education Course dari Harvard Business School.

Menanggapi perannya sebagai CEO baru MPPA, Wim Maris mengatakan peluang ritel di Indonesia sangat menarik, terutama dengan kebutuhan, gaya hidup, dan aspirasi pelanggan yang berubah dengan cepat.

“Saya berharap dapat memimpin perusahaan dan bekerja sama dengan tim untuk membangun kepemimpinan pasar MPPA dan mengubah perusahaan menjadi peritel terkemuka di masa depan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (6/9/2022).

Presiden Komisaris Matahari Putra Prima Rudy Ramawy menambahkan perseroan sangat gembira dengan masa depan MPPA dan menyambut Wim Maris sebagai CEO baru.

“Beliau membawa visi yang jelas dan kepemimpinan yang kuat, semangat untuk melayani pelanggan, dan kemampuan eksekusi yang dibutuhkan untuk membangun kepemimpinan pasar kami di lingkungan yang cepat berubah ini,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :