Trimegah (TRIM) Milik Boy Thohir Lepas Saham CARS Perlahan, Sisa 1,82 Miliar

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten Garibaldi Thohir, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM) melepas kepemilikan sejumlah sahamnya di PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. (CARS) sebanyak lima kali sepanjang Agustus 2022.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), TRIM tercatat menjual sahamnya pada 19 Agustus 2022 sebanyak 466.282.100 lembar dengan harga Rp51,34 per lembar, dilanjutkan pada 22 Agustus 2022 sebanyak 232.000.000 lembar dengan harga Rp50 per lembar.

Kemudian, pada 23 Agustus 2022, TRIM kembali menjual sebanyak 48.500.400 lembar dengan harga Rp53,21 per lembar, pada 24 Agustus 2022 sebanyak 100.000.000 lembar seharga Rp59,20 per lembar, dan pada 25 Agustus 2022 sebanyak 30.000.000 lembar senilai Rp65 per lembar.

Baca Juga : Angan Sekuritas Boy Thohir (TRIM) Kejar Ajaib hingga IPOT

Penjualan saham CARS membuat jumlah kepemilikan saham TRIM menurun dari awalnya 18,01 persen dengan total 2,70 miliar lembar saham menjadi hanya 12,17 persen atau 1,82 miliar lembar saham.

Adapun, Direktur TRIM menyebutkan tujuan dari transaksi tersebut adalah untuk divestasi. Usai dicaplok oleh Boy Thohir, TRIM terpantau memiliki sejumlah rencana besar di antaranya mengembangkan aplikasi investasi Trima (Trimegah Investment App) agar bias mengungguli IPOT hingga Ajaib.

Saham TRIM sendiri ditutup naik 0,58 persen atau 2 poin pada perdagangan Senin (29/8/2022). Secara tahun berjalan, sahamnya mencatat penurunan 4,44 persen. Namun, dibandingkan dengan setahun lalu, tumbuh hingga 121,94 persen.

Baca Juga : Dirut Baru TRIM serta Jejak Kedekatan Keluarga Tanuri dan Thohir

Adapun, penjualan saham CARS juga tak terlepas dari kenaikan harga sahamnya yang tiba-tiba bergerak ke zona hijau setelah bertahan di posisi gocap. Saham CARS terpantau naik 58 persen dalam sepekan hingga ditutup di Rp79 pada perdagangan Senin (29/8/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :