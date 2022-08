Harga Emas Turun Lagi, Jelang Rilis Risalah The Fed

Harga emas turun akibat tingginya yield obligasi AS meskipun The Fed sudah kurang hawkish. Pasar juga menantikan risalah The Fed.

17 Agustus 2022 | 05:19 WIB Newswire - Bisnis.com