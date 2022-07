IHSG Bisa Lanjut Reli, Cek Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih berpeluang menguat pada perdagangan tengah pekan ini, Rabu (20/7/2022).

Tim Riset MNC Sekuritas mengatakan, menutup perdagangan kemarin (19/7/2022), IHSG bergerak menguat sebesar 1,2 persen di level 6.736 dan masih cenderung sideways.

MNC Sekuritas memperkirakan, posisi IHSG masih terdapat beberapa kemungkinan yang dapat terjadi, di mana pada label hitam, selama IHSG masih mampu berada di atas 6.559 maka MNC Sekuritas memperkirakan IHSG masih berpeluang menguat untuk membentuk wave (iv) ke area 6.700-6.750 terlebih dahulu.

"Namun waspadai, bila IHSG break dari 6.559 maka IHSG terkonfirmasi membentuk wave (v) untuk menuju ke area 6.420-6.500 untuk membentuk label biru," kata tim riset MNC Sekuritas, Rabu (20/7/2022).

Menurut Tim Riset MNC Sekuritas, support IHSG berada di level 6.602-6.559, dan resistance pada level 6.767-6.800.

Berikut adalah beberapa saham yang dapat dicermati hari ini.

PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) - Buy on Weakness (9.450)

Kemarin (19/7/2022), AALI ditutup menguat sebesar 0,5 persen di level 9,450. MNC Sekuritas memperkirakan, selama AALI tidak terkoreksi ke bawah 8,925, maka posisi AALI sedang berada di awal wave A dari wave (B). Hal tersebut berarti, AALI masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 9.200-9.450

Target Price: 9.975, 10.600

Stoploss: below 8.925

PT Astra International Tbk. (ASII) - Buy on Weakness (6.075)

ASII ditutup menguat 0,8 persen di level 6.075 pada perdagangan kemarin (19/7/2022). Diperkirakan, posisi ASII saat ini sedang berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [c], sehingga ASII masih berpeluang untuk menguat dalam jangka pendeknya terlebih dahulu.

Buy on Weakness: 5.900-6.025

Target Price: 6.225-6.400

Stoploss: below 5.825

PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) - Buy on Weakness (3.770)

MDKA ditutup menguat cukup signifikan, sebesar 7,4 persen di level 3.770 pada perdagangan kemarin (19/7/2022). Selama MDKA masih mampu bertahan di atas 3.350 sebagai supportnya, maka posisi MDKA saat ini sedang membentuk awal dari wave A dari wave (B). Hal tersebut berarti, MDKA masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 3.600-3.700

Target Price: 3.930, 4.300

Stoploss: below 3.350

PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) - Spec Buy (3.980)

PTBA ditutup menguat sebesar 2,3 persen ke level 3.980 pada perdagangan kemarin (19/7/2022). MNC Sekuritas memperkirakan, posisi PTBA saat ini sedang berada di awal wave [c] dari wave B pada label hitam, hal tersebut berarti PTBA berpeluang melanjutkan penguatannya dan akan lebih terkonfirmasi bila mampu break 4,080 sebagai resistance-nya.

Spec Buy: 3.900-3.950

Target Price: 4.150, 4.250

Stoploss: below 3.870



Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

