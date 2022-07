Bahana Sekuritas Perkirakan IHSG Tertekan, Cek Rekomendasi Sahamnya

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bahana Sekuritas memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini Kamis (14/7/2022) kembali mengalami tekanan secara teknikal.

Pada penutupan sebelumnya Rabu (13/7/2022), tercatat IHSG kembali melemah 1,15 persen atau 77,30 poin ke level 6.640,99. Sepanjang hari, indeks bergerak di rentang 6.636,05 - 6.727,92.

Adapun, sebanyak 179 saham bergerak di zona hijau, 338 saham melemah, sedangkan 277 saham tidak berubah dari harga penutupan sehari sebelumnya.

Total transaksi kemarin tercatat sebanyak Rp10,68 triliun. Sementara investor asing melakukan aksi jual bersih atau net sell sebesar Rp880,09 miliar.

Mengutip riset harian Bahana Sekuritas, pelemahan IHSG didorong oleh pelemahan indeks IDXTechno yang turun 1,77 persen, IDXSGL turun 1,49 persen, dan IDXCYCLIC yang turun 1,31 persen.

“Secara technical IHSG diperkirakan kembali mengalami tekanan dengan range pergerakkan 6.550 - 6.750,” tulis Bahana Sekuritas dalam riset harianya, dikutip Kamis (14/7/2022).

Selain itu, pergerakan indeks hari ini menurut Bahana Sekuritas dipengaruhi oleh melemahnya bursa saham Amerika Serikat setelah rilis data inflasi AS yang lebih tinggi dari pada perkiraan yaitu berada di level 9,1 persen year on year atau naik 1,31 persen month to month.

Di sisi lain, beberapa harga komoditas minyak mentah dan gas mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,58 persen dan 7,03 persen karena adanya pemeliharaan rutin pipa gas utama Gazprom dan naiknya harga bahan bakar.

Selain itu, China telah merilis data trade balance sebesar US$97,94 miliar yang meningkat dari sebelumnya US$78,76 miliar.

Namun Bahana Sekuritas memperkirakan pada kuartal III/2022 nilai tersebut akan menurun karena adanya pemberlakuan kebijakan lockdown didukung dengan kembali meningkatnya kasus Covid-19.

Berikut rekomendasi Bahana Sekuritas hari ini:

ITMG (BUY)

Penutupan Rabu pada level 33.800 (+1.5%)

Melanjutkan penguatan setelah sebelumnya berhasil Break Out Triangle dengan Target Price 37.000

Area beli terbaik pada range 33.400-33.700

Stoploss jika Closing di bawah Level 33.000

BBRI (BUY ON WEAKNESS)

Penutupan Rabu pada level 4.060 (-1.22%)

Saat ini Resistance BBRI berada di area Price 4.250

Area beli terbaik pada range 3.960-4.000

Stoploss jika Closing di bawah level 3.950

TOWR (BUY)

Penutupan Selasa pada level 1.150 (+0.4%)

Terbentuk White Spinning berpeluang terjadinya Rebound dengan Target Price terdekat 1.240

Area beli terbaik pada range 1.130-1.140

Stoploss jika Closing di bawah 1.120



Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

