Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, 14 Juli 2022

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini Kamis (14/7/2022), berpotensi kembali melemah dengan adanya tekanan jual.

Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang dalam riset hariannya menuliskan pada perdagangan hari ini IHSG masih sulit untuk berpindah dari pelemahan.

Potensi pelemahan IHSG menyusul indeks Dow Jones (DJIA) yang melanjutkan reli pelemahan pada penutupan semalam dengan turun 0,67 persen seiring dengan kembali naiknya inflasi AS bulan Juni sebesar 9,1 persen sekaligus merupakan inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir.

Baca Juga : Kode Keras Valuasi Saham United Tractors UNTR

Sementara itu core inflation AS yang tidak memasukkan komponen makanan dan energi tumbuh sebesar 5,9 persen. Capaian tersebut di atas konsensus ekonom sebesar 5,7 persen.

Di sisi lain, beberapa harga komoditas tercatat melemah di antaranya batu bara turun 2,18 persen, minyak sawit (CPO) turun tajam sebesar 8,68 persen, timah turun 2,62 persen dan nikel turun 1,44 persen di tengah kejatuhan indeks EIDO sebesar 1,33 persen.

“Tekanan jual nampaknya masih betah bercokol di market Indonesia alias IHSG masih sulit move on dari kejatuhan hari ini,” tulis Edwin dalam riset harian, Kamis (14/7/2022).

Edwin juga mengatakan bahwa dengan kembali naiknya inflasi AS hingga mencapai level tertinggi dalam empat dekade terakhir, semakin memperkuat dugaan bahwa The Fed berpotensi menaikkan suku bunga (FFR) sebesar 75 basis poin dalam pertemuan The Fed bulan Juli ini.

Berdasarkan sentimen yang ada, Edwin pun memprediksi IHSG hari ini akan bergerak di rentang 6.576 - 6.700, dan rupiah di rentang Rp14.970 - Rp15.025 per dolar AS.

Sementara itu, Edwin merekomendasikan untuk menjual saham AALI, dan LSIP. Kemudian merekomendasikan untuk membeli saham ITMG, UNTR, ADRO, CPIN, TBIG, UNVR, PTBA, dan KLBF.

Adapun IHSG ditutup melemah pada perdagangan sebelumnya, Rabu (14/7/2022) dengan jatuh 1,15 persen atau 77,30 poin ke level 6.640,99. Sepanjang hari, indeks bergerak di rentang 6.636,05 - 6.727,92.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

10:14 WIB IHSG menguat 0,10 persen IHSG masuk ke zona hijau dengan penguatan 0,10 persen atau 6,34 poin ke 6.647,33. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di kisaran 6.607,70 - 6.679,01. 09:01 WIB IHSG dibuka anjlok 0,29 persen IHSG dibuka melemah 0,29 persen atau 19,07 poin ke 6.621,91 pada awal perdagangan. Sebanyak 90 saham menguat, 139 saham melemah, dan 240 saham stagnan.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :