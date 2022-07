Bursa Saham Asia Cenderung Wait and See, karena Data Ekonomi AS

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa saham Asia mengawali perdagangan dengan hati-hati pada Senin pagi, karena data ekonomi AS yang lemah menunjukkan risiko penurunan untuk laporan penggajian Juni minggu ini, sementara keriuhan atas kemungkinan resesi masih mendorong reli obligasi pemerintah.

Pencarian untuk aset-aset yang aman membuat dolar AS mendekati tertinggi 20 tahun, meskipun aksi awal ringan karena pasar AS libur untuk memperingati hari kemerdekaan.

Pasar obligasi pemerintah ditutup tetapi pasar berjangka memperpanjang kenaikannya, menyiratkan imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun bertahan di sekitar 2,88 persen setelah jatuh 61 basis poin dari puncak Juni.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang naik tipis 0,3 persen, sementara indeks acuan Nikkei Jepang bertambah 0,9 persen dan Indeks KOSPI Korea terangkat 0,21 persen.

Namun Indeks S&P 500 berjangka dan Nasdaq berjangka masing-masing turun 0,4 persen, setelah sedikit stabil pada Jumat (1/7/2022).

David J Kostin, seorang analis di Goldman Sachs mencatat bahwa setiap sektor energi S&P 500 melihat pengembalian negatif pada paruh pertama tahun ini di tengah volatilitas yang ekstrem.

"Pasar bearish saat ini sepenuhnya didorong oleh penilaian daripada hasil daripada hasil estimasi pendapatan yang berkurang," tambahnya dikutip dari Antara, Senin (4/7/2022).

"Namun, kami memperkirakan konsensus perkiraan margin keuntungan turun yang akan mengarah pada revisi turun EPS (Earning Per Share) apakah ekonomi jatuh ke dalam resesi atau tidak."

Musim laporan keuangan perusahaan dimulai pada 15 Juli dan ekspektasi ditandai lebih rendah mengingat biaya tinggi dan data yang melemah.

Perkiraan PDB Federal Reserve Atlanta yang banyak diawasi telah turun ke -2,1 persen secara tahunan untuk kuartal kedua, menyiratkan negara itu sudah dalam resesi teknis.

Laporan penggajian pada Jumat (8/7/2022) diperkirakan menunjukkan pertumbuhan pekerjaan melambat menjadi 270.000 pada Juni dengan pendapatan rata-rata melambat menjadi 5,0 persen.

Namun risalah pertemuan kebijakan Fed Juni pada Rabu (6/7/2022) hampir pasti terdengar hawkish mengingat komite memilih untuk menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin.

Pasar memperkirakan peluang sekitar 85 persen untuk kenaikan lain sebesar 75 basis poin bulan ini dan suku bunga pada 3,25-3,5 persen pada akhir tahun.

"Tetapi pasar juga telah bergerak memperkirakan profil penurunan suku bunga yang semakin agresif untuk The Fed hingga 2023 dan 2024, konsisten dengan peluang resesi yang semakin besar," catat analis di NAB.

"Sekitar 60 basis poin dari pemotongan Fed sekarang diperkirakan untuk 2023."

Kekhawatiran penurunan ekonomi global juga merusak logam industri dengan tembaga mencapai level terendah 17 bulan setelah turun 25 persen dari puncaknya Maret.

Minyak secara umum bernasib lebih baik karena kendala pasokan dan konflik di Ukraina mengimbangi kekhawatiran tentang permintaan. Pembatasan produksi di Libya dan pemogokan yang direncanakan di antara pekerja minyak dan gas Norwegia memberikan pukulan terbaru untuk produksi.

Namun, penjual keluar pada Senin pagi dan Brent tergelincir 34 sen menjadi 111,29 dolar AS per barel, sementara minyak mentah AS turun 23 sen menjadi diperdagangkan di 108,20 dolar AS per barel.

