MNC Sekuritas: Buy on Weakness BSDE, SMGR, dan UNTR

Bisnis.com, JAKARTA — Institution Research Team MNC Sekuritas merekomendasikan buy on weakness saham PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), dan PT United Tractors Tbk. (UNTR) pada sesi perdagangan, Rabu (29/4/2020).

Institution Research Team MNC Sekuritas menjelaskan bahwa indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat tipis 0,4 persen di level 4.529 pada sesi, Selasa (28/4/2020).

Selama indeks tidak terkoreksi menembus 4.441, posisi saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian wave 2 pada skenario biru atau bagian wave B pada skenario merah.

“IHSG kami perkirakan masih akan menguji level resistancenya di 4.747. Waspadai level support IHSG pada 4.441, apabila ternyata menembus level tersebut maka indeks sudah mengkonfirmasi terbentuknya wave 2 dan akan melanjutkan koreksinya ke arah minimal 4.150-4.300,” tulis tim Institution Research Team MNC Sekuritas dalam riset harian, Rabu (29/4/2020).

IHSG diperkirakan akan bergerak dengan level support 4.470 dan 4.441. Selanjutnya, resistance di 4.550 dan 4.747.

Rekomendasi Institution Research Team MNC Sekuritas untuk perdagangan Rabu (29/4/2020) sebagai berikut:

Baca Juga : Lembaga Pemeringkat Ramai-Ramai Pangkas Prospek dan Peringkat Emiten

BSDE - Buy on Weakness (BOW)

Selama BSDE tidak terkoreksi melebihi Rp630 maka pergerakan BSDE saat ini sedang membentuk awal dari wave C dari wave (4) dan diperkirakan pergerakan BSDE akan berpeluang untuk menguat.

BOW: Rp650-Rp680

Target Price (TP): Rp800, Rp930

Stoploss: di bawah Rp630

SMGR - BOW

Pergerakan SMGR sedang berada di awal wave (iii) dari wave [c] dari wave B, dimana SMGR masih berpeluang menguat kembali. Skenario ini gagal ketika SMGR terkoreksi dan ditutup di bawah level Rp5.800.

BOW: Rp6.800-Rp6.925

TP: Rp8.500, Rp9.500,

Stoploss: di bawah Rp5.800

UNTR - BOW

Posisi UNTR tertahan oleh fibo 50% dan diperkirakan hal tersebut merupakan bagian dari wave 2. UNTR masih berpotensi terkoreksi hingga mengkonfirmasi terbentuknya wave 2, setelah terkonfirmasi maka UNTR berpeluang berbalik menguat untuk membentuk wave 3.

BOW: Rp14.775-Rp15.100

TP: Rp17.500, Rp19.175, Rp22.000

Stoploss: di bawah Rp13.600

Baca Juga : Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, 29 April 2020

PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) - Sell on Strength

HMSP saat ini sedang berada pada bagian dari wave (c) dari wave [b] sehingga HMSP masih memiliki potensi untuk terkoreksi kembali. Adapun level koreksi terdekat HMSP berada area Rp1.460 dan idealnya berada di Rp1.200–Rp1.250.

Sell on Strength: Rp1.520–Rp1.600

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : IHSG Indeks BEI rekomendasi saham